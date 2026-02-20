- Категория
Безбарьерность станет обязательной во всех постройках с 2026 года
Министерство развития общин и территорий Украины обновило требования к инклюзивности зданий и сооружений. Новые правила, которые вступят в силу с 1 апреля, должны сделать окружающую среду удобной для всех людей, независимо от возраста или физических возможностей.
Об этом Delo.ua сообщает со ссылкой на Минразвития.
Новые изменения в ДБН "Инклюзивность зданий и сооружений" уточняют и расширяют правила проектирования и эксплуатации объектов с учетом современных стандартов доступности.
Среди ключевых новаций:
- обустройство территорий — пешеходные дорожки, бордюрные пандусы, переходы;
- планировка элементов зданий — параметры пандусов, лестниц, дверей и санитарных помещений;
- безопасность и навигация — использование тактильных и визуальных элементов для людей с нарушениями зрения;
- эвакуационные пути и пожарная безопасность — новые требования с учетом потребностей всех пользователей.
Новые правила прорабатывались с учетом международных рекомендаций. В сообщении говорится, что это позволяет проектировщикам и девелоперам на этапе планирования объекта включить принципы доступности среды.
Эксперты считают, что такие изменения помогут создать комфортную среду не только людям с инвалидностью. Пожилые граждане, родители с колясками и другие маломобильные группы тоже нуждаются в более удобных решениях для передвижения.
Напомним, новые строительные нормы, вступившие в силу с 1 января 2026, предусматривают влияние на плотность высотности и создание инфраструктуры для электрокаров.