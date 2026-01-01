Меньше высоток, больше паркомест: вступили в силу обновленные строительные нормы

С 1 января 2026 года в Украине вступили в силу обновление Государственных строительных норм “Планирование и застройка территорий”. Ожидаемой "революции" нововведения не привносят, вместо этого будут непосредственно влиять на параметры застройки, плотность, высотность зданий и развитие инфраструктуры для электромобилей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на документ и его объяснение экспертами Конфедерации строителей Украины (КБУ).

Электрозарядная инфраструктура

Новые ДБН предусматривают обязательное количество мест для зарядки электромобилей на паркингах и в гаражах – их должно быть не менее 10%, с предусмотрением резерва мощности или установкой дополнительных точек зарядок.

Документ также прописывает:

размещение скорых и обычных зарядных станций;

минимальные расстояния и площади для их обустройства;

возможность комбинирования электрозарядок с традиционными АЗС;

использование альтернативных источников энергии (солнечных, ветровых)

"По-моему, наибольшие изменения в этом ДБН касаются именно электрозарядной инфраструктуры. Здесь появилась конкретика: четкие расчеты, сколько и где должен быть зарядок - на стоянках, трассах, АЗС. Это уже не рекомендации, а полноценные нормы", - говорит Тарас Лилик, вице-президент КБУ.

По словам Тараса Лилика, требования размещения зарядных станций и точек зарядки будет регулировать специальное приложение.

Таким образом, электротранспорт перестает быть опцией и становится частью базовой инфраструктуры новых проектов.

Высотность и плотность

Для жилых домов высотностью от 16 этажей правила застройки ужесточаются: предельно допустимая площадь застройки земельного участка сокращается до 25%. До этого времени дома от 11 этажей могли занимать до 30% территории. Это означает меньшую плотность застройки для высотных проектов и больше пространства на участке.

Функциональные зоны

Важно также уточнение планирования функциональных зон (поселковая, сельскохозяйственная, производственная, ландшафтно-рекреационная). Впервые на уровне ДБН четко закреплено: земельный участок может принадлежать только одной зоне, а их границы не могут проходить непосредственно через эти зоны.

"Это заставит проектировщиков более четко соотносить высотные характеристики зданий с назначением территории", - говорит Ольга Сидорчук, глава комитета КБУ по законопроектной и нормативной деятельности.

Напомним, были обновлены также ДБН по пожарной безопасности – в частности, отменят устаревшие строительные нормы для мобильных операторов.