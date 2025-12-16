Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,25

+0,05

EUR

49,65

+0,19

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,90

49,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Связь станет лучше: правительство отменило устаревшие строительные нормы для мобильных операторов

мобильная башня
Правительство отменило устаревшие строительные нормы для мобильных операторов / Freepik

Правительство обновило Государственные строительные нормы (ДБН) по пожарной безопасности. Главное изменение касается отмены обязательной установки автономных систем пожаротушения в помещениях отдельно стоящих базовых станций мобильных операторов. Это требование действовало с 2014 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Почему это важно?

Это решение позволяет мобильным операторам экономить значительные средства и, самое главное, направлять ресурсы на расширение покрытия 4G/5G и повышение качества связи по всей стране.

"Это решение позволит мобильным операторам более эффективно планировать инвестиции и направлять дополнительные ресурсы на развитие критической инфраструктуры в Украине", - отметили в ведомстве.

Отмена устаревшей нормы явилась результатом совместной работы большого круга специалистов: бизнеса, профильных министерств и депутатов. Толчком к изменениям стал запрос от компании "Киевстар" через правительственную платформу "Пульс", созданную для эффективного диалога бизнеса с государством.

Безопасность и европейская практика

Исследования Института ГСЧС подтвердили: современное телеком-оборудование является энергоэффективным и негорючим. Уровень пожарного риска в современных базовых станциях оказался низким, что и послужило основанием для обновления регуляторных требований. Фактически предыдущая норма просто устарела.

Кроме того, обновление ДБН приводит строительные стандарты в соответствие с европейской практикой. Это не только упрощает процедуры строительства и обслуживания базовых станций, но и защищает дорогостоящее оборудование от возможного ущерба, который могли наносить устаревшие аэрозольные системы пожаротушения.

Напомним, в ноябре президент Владимир Зеленский подписал закон № 4670-IX, направленный на повышение стабильности и качества мобильного интернета и связи для всех граждан, что критически важно, особенно в условиях войны.

Автор:
Татьяна Ковальчук