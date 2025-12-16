Зв'язок стане кращим: уряд скасував застарілі будівельні норми для мобільних операторів

Уряд оновив Державні будівельні норми (ДБН) щодо пожежної безпеки. Головна зміна стосується скасування обов’язкового встановлення автономних систем пожежогасіння в приміщеннях окремо розташованих базових станцій мобільних операторів. Ця вимога діяла з 2014 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Чому це важливо?

Це рішення дозволяє мобільним операторам економити значні кошти і, що найголовніше, спрямовувати ресурси на розширення покриття 4G/5G та підвищення якості зв'язку по всій країні.

"Це рішення дозволить мобільним операторам ефективніше планувати інвестиції та спрямовувати додаткові ресурси на розвиток критичної інфраструктури в Україні", — зазначили у відомстві.

Скасування застарілої норми стало результатом спільної роботи великого кола фахівців: бізнесу, профільних міністерств та депутатів. Поштовхом до змін став запит від компанії "Київстар" через урядову платформу "Пульс", створену для ефективного діалогу бізнесу з державою.

Безпека і європейська практика

Дослідження Інституту ДСНС підтвердили: сучасне телеком-обладнання є енергоефективним і негорючим. Рівень пожежного ризику в сучасних базових станціях виявився низьким, що і стало підставою для оновлення регуляторних вимог. Фактично, попередня норма просто застаріла.

Крім того, оновлення ДБН приводить будівельні стандарти у відповідність до європейської практики. Це не лише спрощує процедури будівництва та обслуговування базових станцій, але й захищає дороге обладнання від можливої шкоди, яку могли завдавати застарілі аерозольні системи пожежогасіння.

Нагадаємо,у листопаді президент Володимир Зеленський підписав закон № 4670-IX, спрямований на підвищення стабільності та якості мобільного інтернету і зв’язку для всіх громадян, що є критично важливим, особливо в умовах війни.