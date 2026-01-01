Менше висоток, більше паркомісць: набули чинності оновлені будівельні норми

З 1 січня 2026 року в Україні набули чинності оновлення до Державних будівельних норм “Планування та забудова територій”. Очікуваної “революції” нововведення не привносять, натомість безпосередньо впливатимуть на параметри забудови, щільність, висотність будівель та розвиток інфраструктури для електромобілів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на документ та його пояснення експертами Конфедерації будівельників України (КБУ).

Електрозарядна інфраструктура

Нові ДБН передбачають обов’язкову кількість місць для заряджання електромобілів на паркінгах і в гаражах - їх має бути не менше 10%, з передбаченням резерву потужності або встановлення додаткових точок зарядок.

Документ також прописує:

розміщення швидких і звичайних зарядних станцій;

мінімальні відстані та площі для їх облаштування;

можливість комбінування електрозарядок із традиційними АЗС;

використання альтернативних джерел енергії (сонячних, вітрових).

“Як на мене, найбільші зміни в цьому ДБН стосуються саме електрозарядної інфраструктури. Тут з’явилася конкретика: чіткі розрахунки, скільки і де має бути зарядок — на стоянках, трасах, АЗС. Це вже не рекомендації, а повноцінні норми”, - говорить Тарас Лилик, віцепрезидент КБУ.

За словами Тараса Лилика, вимоги розміщення зарядних станцій та точок зарядки буде регулювати спеціальний додаток.

Таким чином, електротранспорт перестає бути “опцією” і стає частиною базової інфраструктури нових проєктів.

Висотність і щільність

Для житлових будинків висотністю від 16 поверхів правила забудови стають жорсткішими: гранично допустима площа забудови земельної ділянки скорочується до 25%. До цього часу будинки від 11 поверхів могли займати до 30% території. Це означає меншу щільність забудови для висотних проєктів і більше простору на ділянці.

Функціональні зони

Важливе також уточнення до планування функціональних зон (селищна, сільськогосподарська, виробнича, ландшафтно-рекреаційна). Вперше на рівні ДБН чітко закріплено: земельна ділянка може належати лише до однієї зони, а їх межі не можуть проходити безпосередньо через ці зони.

“Це змусить проєктувальників більш чітко співвідносити висотні характеристики будівель із призначенням території”, - говорить Ольга Сидорчук, голова комітету КБУ з питань законопроєктної та нормативної діяльності.

Нагадаємо, були оновлені також ДБН щодо пожежної безпеки - зокрема, скасують застарілі будівельні норми для мобільних операторів.