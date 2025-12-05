Обмеження для висоток та вимоги до безпеки: як зміняться будівельні норми з нового року

В оновлених ДБН “Планування та забудова територій” запроваджено обмеження для споруд від 16 поверхів, а також уточнено вимоги цивільного захисту. Зміни вплинуть на економіку ділянок, конфігурацію житлових комплексів і підхід до планування прибудинкових територій.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на текст документу Зміна №1 до ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", що набуває чинності з 1 січня 2026 року.

Нові правила для 16-поверхових і вищих будівель

Однією з ключових змін стало окреме регулювання щільності забудови для надвисоких будинків.

У чинній редакції державних будівельних норм передбачено, що максимальна площа забудови для будинків від 16 поверхів становить 25% від площі ділянки.

У попередній редакції (2019 р.) однаковий ліміт — 30% — застосовувався до всіх будівель від 11 поверхів. Тепер високі та надвисокі будинки отримали окрему, значно жорсткішу норму. Експерти зазначають, що це може скоригувати економічні моделі ділянок і спонукати забудовників переходити до проєктів середньої поверховості.

Уточнені вимоги цивільного захисту

Зміни також стосуються цивільного захисту населення. Зокрема, уточнюються підходи до проєктування укриттів і споруд подвійного призначення, також деталізуються вимоги до евакуаційних маршрутів.

Архітектори відзначають, що це змінює логіку проєктування міжквартальних просторів: дворові території, проїзди, проходи та розриви між секціями тепер потрібно розраховувати не лише за містобудівними правилами, а й відповідно до вимог цивільного захисту.

Прогнозується, що нові норми можуть вплинути на структуру майбутніх девелоперських проєктів. Надвисока забудова стане менш економічно вигідною, тоді як орієнтування на середньоповерхові комплекси може отримати додатковий стимул. Разом із тим уточнені норми цивільного захисту мають підвищити безпечність та якість нової забудови.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад та територій оновлює будівельні норми інклюзивності. Ці зміни уточнюють вимоги до проєктів, щоб забезпечити сучасну безбар'єрність. Нові правила почнуть діяти з 1 квітня 2026 року