Дата публікації
В Україні оновили вимоги до інклюзивності будівель і споруд: що зміниться

З 2026 року набудуть чинності оновлені норми інклюзивності / Depositphotos

Міністерство розвитку громад та територій оновлює будівельні норми інклюзивності. Ці зміни уточнюють вимоги до проєктів, щоб забезпечити сучасну безбар'єрність. Нові правила почнуть діяти з 1 квітня 2026 року, надаючи галузі достатньо часу для впровадження.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Нові вимоги мають гармонізувати норми з міжнародними рекомендаціями та забезпечити інклюзивність будівельного середовища для всіх громадян.  

Ключові уточнення у вимогах

Зміна № 3 до ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення" вносить коригування до низки розділів чинного документа. Уточнені вимоги стосуються, зокрема:

  • організації земельних ділянок та прилеглих територій до будівель і споруд, зокрема, облаштування пішохідних доріжок, бордюрних пандусів та пішохідних переходів;   
  • планувальних рішень будівель, включно з параметрами пандусів, сходів, дверей, санітарно-гігієнічних приміщень тощо;     
  • засобів безпеки, навігації та отримання інформації — уточнено використання тактильних і візуальних елементів     доступності;
  • параметрів евакуаційних шляхів у частині пожежної безпеки;     
  • санітарно-гігієнічних параметрів та вимог до їх доступності.

У відомстві додали, що підготовка документа стала продовженням системної роботи Мінрозвитку над оновленням будівельних норм у сфері інклюзії.

До розроблення змін було залучено фахівців профільних державних органів, науково-технічної ради, громадських організацій та представників експертного середовища.

Далі планується оновлення ще кількох профільних документів, включених до національного плану заходів, що забезпечить системне впровадження принципів безбар’єрності в українському будівництві.  

Нагадаємо, в Україні презентували Мапу безбар’єрності, яка дає можливість у режимі реального часу переглядати результати масштабного моніторингу доступності об’єктів у громадах.

Автор:
Тетяна Бесараб