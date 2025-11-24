- Категория
В Украине обновили требования к инклюзивности зданий и сооружений: что изменится
Министерство развития общин и территорий обновляет строительные нормы инклюзивности. Эти изменения уточняют требования к проектам, обеспечивающим современную безбарьерность. Новые правила начнут действовать с 1 апреля 2026 г., предоставляя отрасли достаточно времени для внедрения.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.
Новые требования должны гармонизировать нормы с международными рекомендациями и обеспечить инклюзивность строительной среды всем гражданам.
Ключевые уточнения в требованиях
Изменение № 3 к ДБН В.2.2-40:2018 "Инклюзивность зданий и сооружений. Основные положения" вносит корректировку в ряд разделов действующего документа. Уточненные требования относятся, в частности:
- организации земельных участков и прилегающих территорий к зданиям и сооружениям, в частности, обустройство пешеходных дорожек, бордюрных пандусов и пешеходных переходов;
- планировочных решений зданий, включая параметры пандусов, лестниц, дверей, санитарно-гигиенических помещений и т.п.;
- средств безопасности, навигации и получения информации – уточнено использование тактильных и визуальных элементов доступности;
- параметров эвакуационных путей в части пожарной безопасности;
- санитарно-гигиенических параметров и требований к их доступности
В ведомстве добавили, что подготовка документа стала продолжением системной работы Минразвития по обновлению строительных норм в сфере инклюзии.
К разработке изменений были привлечены специалисты профильных государственных органов, научно-технического совета, общественных организаций и представителей экспертной среды.
Далее планируется обновление еще нескольких профильных документов, включенных в национальный план мероприятий, что обеспечит системное внедрение принципов безбарьерности в украинском строительстве.
