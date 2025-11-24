В Украине обновили требования к инклюзивности зданий и сооружений: что изменится

Министерство развития общин и территорий обновляет строительные нормы инклюзивности. Эти изменения уточняют требования к проектам, обеспечивающим современную безбарьерность. Новые правила начнут действовать с 1 апреля 2026 г., предоставляя отрасли достаточно времени для внедрения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Новые требования должны гармонизировать нормы с международными рекомендациями и обеспечить инклюзивность строительной среды всем гражданам.

Ключевые уточнения в требованиях

Изменение № 3 к ДБН В.2.2-40:2018 "Инклюзивность зданий и сооружений. Основные положения" вносит корректировку в ряд разделов действующего документа. Уточненные требования относятся, в частности:

организации земельных участков и прилегающих территорий к зданиям и сооружениям, в частности, обустройство пешеходных дорожек, бордюрных пандусов и пешеходных переходов;

планировочных решений зданий, включая параметры пандусов, лестниц, дверей, санитарно-гигиенических помещений и т.п.;

средств безопасности, навигации и получения информации – уточнено использование тактильных и визуальных элементов доступности;

параметров эвакуационных путей в части пожарной безопасности;

санитарно-гигиенических параметров и требований к их доступности

В ведомстве добавили, что подготовка документа стала продолжением системной работы Минразвития по обновлению строительных норм в сфере инклюзии.

К разработке изменений были привлечены специалисты профильных государственных органов, научно-технического совета, общественных организаций и представителей экспертной среды.

Далее планируется обновление еще нескольких профильных документов, включенных в национальный план мероприятий, что обеспечит системное внедрение принципов безбарьерности в украинском строительстве.

