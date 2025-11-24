Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

+0,11

EUR

48,70

+0,19

Наличный курс:

USD

42,45

42,33

EUR

49,15

48,98

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине обновили требования к инклюзивности зданий и сооружений: что изменится

инклюзивность
С 2026 года вступят в силу обновленные нормы инклюзивности / Depositphotos

Министерство развития общин и территорий обновляет строительные нормы инклюзивности. Эти изменения уточняют требования к проектам, обеспечивающим современную безбарьерность. Новые правила начнут действовать с 1 апреля 2026 г., предоставляя отрасли достаточно времени для внедрения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Новые требования должны гармонизировать нормы с международными рекомендациями и обеспечить инклюзивность строительной среды всем гражданам.

Ключевые уточнения в требованиях

Изменение № 3 к ДБН В.2.2-40:2018 "Инклюзивность зданий и сооружений. Основные положения" вносит корректировку в ряд разделов действующего документа. Уточненные требования относятся, в частности:

  • организации земельных участков и прилегающих территорий к зданиям и сооружениям, в частности, обустройство пешеходных дорожек, бордюрных пандусов и пешеходных переходов;
  • планировочных решений зданий, включая параметры пандусов, лестниц, дверей, санитарно-гигиенических помещений и т.п.;
  • средств безопасности, навигации и получения информации – уточнено использование тактильных и визуальных элементов доступности;
  • параметров эвакуационных путей в части пожарной безопасности;
  • санитарно-гигиенических параметров и требований к их доступности

В ведомстве добавили, что подготовка документа стала продолжением системной работы Минразвития по обновлению строительных норм в сфере инклюзии.

К разработке изменений были привлечены специалисты профильных государственных органов, научно-технического совета, общественных организаций и представителей экспертной среды.

Далее планируется обновление еще нескольких профильных документов, включенных в национальный план мероприятий, что обеспечит системное внедрение принципов безбарьерности в украинском строительстве.

Напомним, в Украине презентовали Карту безбарьерности, которая позволяет в режиме реального времени пересматривать результаты масштабного мониторинга доступности объектов в общинах.

Автор:
Татьяна Бессараб