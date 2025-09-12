Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
В Україні презентували інтерактивну Мапу безбар’єрності

безбар’єрні маршрути
В Україні запустили інтерактивну Мапа безбар’єрності / Depositphotos

В Україні презентували Мапу безбар’єрності, яка дає можливість у режимі реального часу переглядати результати масштабного моніторингу доступності об’єктів у громадах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Міністерства розвитку громад та територій України.

Мапа реалізована за підтримки технологічного партнера міністерства — компанії ЛУН, і дозволяє оцінити доступність різних категорій об’єктів, а також побудувати безбар’єрні маршрути у рамках проєкту "Рух без бар’єрів".

На карті вже нанесено понад 3 тисячі закладів охорони здоров’я, понад 11 тисяч закладів освіти, майже 8 тисяч закладів культури і дозвілля, а також об’єкти соціального захисту, споруди цивільного захисту, спортивної та транспортної інфраструктури, вулиці і дороги.

Лідерами за кількістю обстежених об’єктів стали громади Львівської, Вінницької, Київської, Житомирської та Дніпропетровської областей, де на Мапу внесено від 3 до 5 тисяч об’єктів у кожному регіоні. Майже 2 тисячі об’єктів відображаються на інтерактивній мапі ЛУН у межах цифровізації маршрутів проєкту "Рух без бар’єрів".

Фото 2 — В Україні презентували інтерактивну Мапу безбар’єрності

Кожна перевірена локація отримує відповідну позначку: безбар’єрна, частково безбар’єрна або бар’єрна. Дані відкриті для представників громад і всіх зацікавлених громадян, що забезпечує прозорість моніторингу та ефективний контроль реалізації проєкту. З міркувань безпеки об’єкти критичної або вразливої інфраструктури не виводяться на карту.

Наступним етапом розвитку Мапи стане впровадження підтримки скрінрідерів та інших інструментів доступності, що дозволить зробити сервіс ще більш інклюзивним та зручним для всіх користувачів.

Додамо, що у межах флагманського проєкту Мінрозвитку "Рух без бар’єрів" до кінця 2025 року в 15 пілотних містах України будуть завершені перші модернізовані ділянки вулиць, адаптовані до потреб усіх груп населення.

Автор:
Тетяна Гойденко