Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,31

+0,10

EUR

48,27

+0,03

Наличный курс:

USD

41,32

41,25

EUR

48,60

48,40

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине презентовали интерактивную Карту безбарьерности

безбарьерные маршруты
В Украине запустили интерактивную Карта безбарьерности / Depositphotos

В Украине презентовали Карту безбарьерности, которая позволяет в режиме реального времени просматривать результаты масштабного мониторинга доступности объектов в общинах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Министерства развития общин и территорий Украины.

Карта реализована при поддержке технологического партнера министерства - компании ЛУН, и позволяет оценить доступность различных категорий объектов, а также построить безбарьерные маршруты в рамках проекта "Движение без барьеров".

На карте уже нанесено более 3 тысяч учреждений здравоохранения, более 11 тысяч учебных заведений, почти 8 тысяч учреждений культуры и досуга, а также объекты социальной защиты, сооружения гражданской защиты, спортивной и транспортной инфраструктуры, улицы и дороги.

Лидерами по количеству обследованных объектов стали общины Львовской, Винницкой, Киевской, Житомирской и Днепропетровской областей, где на карту внесено от 3 до 5 тысяч объектов в каждом регионе. Около 2 тысяч объектов отображаются на интерактивной карте ЛУН в рамках цифровизации маршрутов проекта "Движение без барьеров".

Фото 2 — В Украине презентовали интерактивную Карту безбарьерности

Каждая проверенная локация получает соответствующую отметку: безбарьерную, частично безбарьерную или барьерную. Данные открыты для представителей общин и заинтересованных граждан, что обеспечивает прозрачность мониторинга и эффективный контроль реализации проекта. Из соображений сохранности объекты критической либо уязвимой инфраструктуры не выводятся на карту.

Следующим этапом развития Карты станет внедрение поддержки скринридеров и других инструментов доступности, что позволит сделать сервис более инклюзивным и удобным для всех пользователей.

Добавим, что в рамках флагманского проекта Минразвития "Движение без барьеров" до конца 2025 года в 15 пилотных городах Украины будут завершены первые модернизированные участки улиц, адаптированные к нуждам всех групп населения.

Автор:
Татьяна Гойденко