В Украине презентовали интерактивную Карту безбарьерности

В Украине презентовали Карту безбарьерности, которая позволяет в режиме реального времени просматривать результаты масштабного мониторинга доступности объектов в общинах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Министерства развития общин и территорий Украины.

Карта реализована при поддержке технологического партнера министерства - компании ЛУН, и позволяет оценить доступность различных категорий объектов, а также построить безбарьерные маршруты в рамках проекта "Движение без барьеров".

На карте уже нанесено более 3 тысяч учреждений здравоохранения, более 11 тысяч учебных заведений, почти 8 тысяч учреждений культуры и досуга, а также объекты социальной защиты, сооружения гражданской защиты, спортивной и транспортной инфраструктуры, улицы и дороги.

Лидерами по количеству обследованных объектов стали общины Львовской, Винницкой, Киевской, Житомирской и Днепропетровской областей, где на карту внесено от 3 до 5 тысяч объектов в каждом регионе. Около 2 тысяч объектов отображаются на интерактивной карте ЛУН в рамках цифровизации маршрутов проекта "Движение без барьеров".

Каждая проверенная локация получает соответствующую отметку: безбарьерную, частично безбарьерную или барьерную. Данные открыты для представителей общин и заинтересованных граждан, что обеспечивает прозрачность мониторинга и эффективный контроль реализации проекта. Из соображений сохранности объекты критической либо уязвимой инфраструктуры не выводятся на карту.

Следующим этапом развития Карты станет внедрение поддержки скринридеров и других инструментов доступности, что позволит сделать сервис более инклюзивным и удобным для всех пользователей.

Добавим, что в рамках флагманского проекта Минразвития "Движение без барьеров" до конца 2025 года в 15 пилотных городах Украины будут завершены первые модернизированные участки улиц, адаптированные к нуждам всех групп населения.