В Украине усилят контроль за соблюдением строительных норм по безбарьерности

В Украине усилят контроль за безбарьерностью

Кабмин поддержал изменения относительно восстановления внеплановых проверок объектов строительства органами государственного архитектурно-строительного контроля в условиях военного положения. Проверки будут производиться только на безопасных территориях, где не ведутся боевые действия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

После начала полномасштабной войны государственный контроль в сфере строительства был временно приостановлен, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на бизнес и общины.

В то же время, законодательством была предусмотрена возможность проведения внеплановых проверок, но только по решению профильного органа государственной власти. В сфере строительства таким органом является Минразвития. Эта процедура занимала дополнительное время и усложняла процесс контроля.

Новые правила упрощают процедуру: теперь проверки на определенных объектах могут осуществляться напрямую без отдельного решения профильного министерства.

Проверки будут разрешены только в двух случаях:

  • если необходимо проверить соблюдение требований доступности для людей с инвалидностью, родителей с колясками, людей постарше и других маломобильных групп населения;
  • если строительство финансируется из государственного или местного бюджета.

"Безбарьерность является сквозной философией восстановления. Она закладывается во все новые строительные проекты, а усиление контроля поможет гарантировать, что каждый объект будет доступен и удобен всем. Также введенные изменения помогут обеспечить качественное и безопасное строительство, а также прозрачное и целевое использование бюджетных средств", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в Украине презентовали Карту безбарьерности, которая позволяет в режиме реального времени пересматривать результаты масштабного мониторинга доступности объектов в общинах.

Автор:
Татьяна Бессараб