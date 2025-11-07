Запланована подія 2

В Україні посилять контроль за виконанням будівельних норм щодо безбар’єрності

В Україні посилять контроль за безбар'єрністю / Depositphotos

Кабмін підтримав зміни, що стосуються відновлення позапланових перевірок об'єктів будівництва органами державного архітектурно-будівельного контролю в умовах воєнного стану. Перевірки здійснюватимуться лише на безпечних територіях, де не ведуться бойові дії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Після початку повномасштабної війни державний контроль у сфері будівництва було тимчасово призупинено, щоб не створювати зайвого навантаження на бізнес і громади.

Водночас законодавством була передбачена можливість проведення позапланових перевірок, але лише за рішенням профільного органу державної влади. У сфері будівництва таким органом є Мінрозвитку. Ця процедура займала додатковий час і ускладнювала процес контролю.

Нові правила спрощують процедуру: тепер перевірки на визначених об’єктах можуть здійснюватися напряму, без окремого рішення профільного міністерства.  

Перевірки дозволятимуться лише у двох випадках:

  • якщо необхідно перевірити дотримання вимог доступності для людей з інвалідністю, батьків із візочками, людей старшого віку та інших маломобільних груп населення;
  • якщо будівництво фінансується з державного або місцевих бюджетів.

"Безбар’єрність є наскрізною філософією відновлення. Вона закладається у всі нові будівельні проєкти, а посилення контролю допоможе гарантувати, що кожен об’єкт буде доступний і зручний для всіх. Також запроваджені зміни допоможуть забезпечити якісне й безпечне будівництво, а також прозоре та цільове використання бюджетних коштів", - йдеться у повідомленні відомства. 

 Нагадаємо, в Україні презентували Мапу безбар’єрності, яка дає можливість у режимі реального часу переглядати результати масштабного моніторингу доступності об’єктів у громадах.

Автор:
Тетяна Бесараб