Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,01

--0,07

EUR

48,87

--0,11

Готівковий курс:

USD

42,13

42,05

EUR

49,25

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Будівельні проєкти в Україні перевірятимуть на безбар’єрність

безбар’єрність
Україна вводить перевірку доступності будівель у цифровій системі ЄДЕССБ / Агентство відновлення

Кабінет міністрів України підтримав внесення змін у роботу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Відтепер у проєктній документації та звітах експертизи обов’язково буде чек-лист перевірки доступності будівель для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Заповнювати чек-лист будуть архітектори, проєктувальники та експертні організації.

"Безбар’єрність має бути не просто декларацією, а реальною нормою для кожного проєкту. Ми закладаємо принцип доступності ще на етапі проєктування, щоб кожен новий будинок, школа чи лікарня в Україні були комфортними для всіх людей без винятку", — наголосив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Зазначається, новий інструмент дозволить підвищити якість проєктування, зробити процеси у будівельній галузі більш прозорими та гарантувати, що нові будівлі в країні будуть зручними та доступними для всіх громадян.

Додамо, в Україні презентували Мапу безбар’єрності, яка дає можливість у режимі реального часу переглядати результати масштабного моніторингу доступності об’єктів у громадах.

Автор:
Тетяна Гойденко