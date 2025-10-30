Будівельні проєкти в Україні перевірятимуть на безбар’єрність

Кабінет міністрів України підтримав внесення змін у роботу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Відтепер у проєктній документації та звітах експертизи обов’язково буде чек-лист перевірки доступності будівель для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Заповнювати чек-лист будуть архітектори, проєктувальники та експертні організації.

"Безбар’єрність має бути не просто декларацією, а реальною нормою для кожного проєкту. Ми закладаємо принцип доступності ще на етапі проєктування, щоб кожен новий будинок, школа чи лікарня в Україні були комфортними для всіх людей без винятку", — наголосив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Зазначається, новий інструмент дозволить підвищити якість проєктування, зробити процеси у будівельній галузі більш прозорими та гарантувати, що нові будівлі в країні будуть зручними та доступними для всіх громадян.

Додамо, в Україні презентували Мапу безбар’єрності, яка дає можливість у режимі реального часу переглядати результати масштабного моніторингу доступності об’єктів у громадах.