Будівельні проєкти в Україні перевірятимуть на безбар’єрність
Кабінет міністрів України підтримав внесення змін у роботу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ).
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.
Відтепер у проєктній документації та звітах експертизи обов’язково буде чек-лист перевірки доступності будівель для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
Заповнювати чек-лист будуть архітектори, проєктувальники та експертні організації.
"Безбар’єрність має бути не просто декларацією, а реальною нормою для кожного проєкту. Ми закладаємо принцип доступності ще на етапі проєктування, щоб кожен новий будинок, школа чи лікарня в Україні були комфортними для всіх людей без винятку", — наголосив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Зазначається, новий інструмент дозволить підвищити якість проєктування, зробити процеси у будівельній галузі більш прозорими та гарантувати, що нові будівлі в країні будуть зручними та доступними для всіх громадян.
Додамо, в Україні презентували Мапу безбар’єрності, яка дає можливість у режимі реального часу переглядати результати масштабного моніторингу доступності об’єктів у громадах.