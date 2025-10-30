Строительные проекты в Украине будут проверять на безбарьерность

Кабинет Министров Украины поддержал внесение изменений в работу Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСС).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Теперь в проектной документации и отчетах экспертизы обязательно будет чек-лист проверки доступности зданий для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Заполнять чек-лист будут архитекторы, проектировщики и экспертные организации.

"Безбарьерность должна быть не просто декларацией, а реальной нормой для каждого проекта. Мы закладываем принцип доступности еще на этапе проектирования, чтобы каждый новый дом, школа или больница в Украине были комфортными для всех людей без исключения", - подчеркнул министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Новый инструмент позволит повысить качество проектирования, сделать процессы в строительной отрасли более прозрачными и гарантировать, что новые здания в стране будут удобными и доступными для всех граждан.

Добавим, в Украине презентовали Карту безбарьерности, которая позволяет в режиме реального времени пересматривать результаты масштабного мониторинга доступности объектов в общинах.