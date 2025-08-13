Нові зарплати: мінімальний оклад у будівництві перевищив 12 тис. грн

Мінімальний оклад у будівельній галузі в Україні підвищено з 6995 грн до 12 142 грн.

Як передає Delo.ua, галузева угода між Міністерством розвитку громад та територій України і профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів опублікована на сайті міністерства.

Мінімальна зарплата будівельників зросла

Документ було підписано сторонами 5 липня. Угода діятиме упродовж 2025–2027 років і передбачає оновлені соціально-трудові гарантії для працівників будівельної галузі, зокрема підвищення гарантованого розміру тарифної ставки (окладу).

Згідно з новою редакцією угоди, тарифна ставка для працівників, які виконують просту та некваліфіковану роботу, зростає з 231% до 401% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Таким чином, мінімальний оклад підвищується з 6995 грн до 12 142 грн на місяць.

Документ також містить положення щодо коефіцієнтів тарифних ставок робітників різних професій першого розряду, а також передбачає доплати за роботу в нічний час, понаднормові години, виконання особливо важливих завдань у визначений термін тощо.

Галузева угода також визначає мінімальні розміри посадових окладів для керівників. Так, для головного інженера та начальника капітального будівництва встановлено підвищувальний коефіцієнт 4, що означає заробітну плату від 48 568 грн. У сфері виробництва будівельних матеріалів, зокрема цементу та волокноцементних виробів, головний інженер має коефіцієнт 4,5, що відповідає окладу від 54 639 грн.

У дослідних інститутах та експертних організаціях заступник з наукової роботи зі ступенем доктора наук може розраховувати на коефіцієнт 6,63, що забезпечує оклад від 80,5 тис. грн.

Окрім встановлення нових рівнів оплати праці, угода передбачає заходи з легалізації зайнятості в будівництві, підвищення кваліфікації працівників, забезпечення безпечних та гігієнічних умов праці, а також інструменти для колективного захисту трудових прав.

Нагадаємо, за час війни вдвічі скоротилася кількість будівельних компаній. Найбільша кількість компаній, дотичних до будівельної сфери, зосереджена в Києві - 2489. До топ-5 центрів будівельної активності увійшли також Дніпропетровська (880), Київська (865), Львівська (788) та Одеська області (658).