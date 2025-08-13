Новые зарплаты: минимальный оклад в строительстве превысил 12 тыс. грн

Минимальный оклад в строительной отрасли в Украине повышен с 6995 грн. до 12 142 грн.

Как передает Delo.ua, отраслевое соглашение между Министерством развития общин и территорий Украины и профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов опубликовано на сайте министерства.

Минимальная зарплата строителей выросла

Документ был подписан сторонами 5 июля. Соглашение будет действовать в течение 2025-2027 годов и предусматривает обновленные социально-трудовые гарантии для работников строительной отрасли, в частности, повышение гарантированного размера тарифной ставки (оклада).

Согласно новой редакции соглашения тарифная ставка для работников, выполняющих простую и неквалифицированную работу, растет с 231% до 401% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Таким образом, минимальный оклад повышается с 6995 грн. до 12 142 грн. в месяц.

Документ также содержит положения по коэффициентам тарифных ставок рабочих разных профессий первого разряда, а также предусматривает доплаты за работу в ночное время, сверхурочные часы, выполнение особо важных задач в определенный срок и т.п.

Отраслевое соглашение также определяет минимальные размеры должностных окладов руководителей. Так, для главного инженера и начальника капитального строительства установлен повышающий коэффициент 4, что означает заработную плату от 48568 грн. В сфере производства строительных материалов, в частности, цемента и волокноцементных изделий, главный инженер имеет коэффициент 4,5, что соответствует окладу от 54 639 грн.

В исследовательских институтах и экспертных организациях заместитель научной работы со степенью доктора наук может рассчитывать на коэффициент 6,63, что обеспечивает оклад от 80,5 тыс. грн.

Кроме установления новых уровней оплаты труда, соглашение предусматривает меры по легализации занятости в строительстве, повышению квалификации работников, обеспечению безопасных и гигиенических условий труда, а также инструменты коллективной защиты трудовых прав.

Напомним, за время войны вдвое сократилось количество строительных компаний. Наибольшее количество компаний, причастных к строительной сфере, сосредоточено в Киеве – 2489. В топ-5 центров строительной активности вошли также Днепропетровская (880), Киевская (865), Львовская (788) и Одесская области (658).