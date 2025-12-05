Ограничения для высоток и требования к безопасности: как изменятся строительные нормы с нового года

В обновленных ДБН "Планирование и застройка территорий" введены ограничения для сооружений от 16 этажей, а также уточнены требования гражданской защиты. Изменения окажут влияние на экономику участков, конфигурацию жилых комплексов и подход к планированию придомовых территорий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на текст документа Изменение №1 к ДБН Б.2.2-12:2019 "Планирование и застройка территорий", которое вступает в силу 1 января 2026 года.

Новые правила для 16-этажных и высших построек

Одним из ключевых изменений стала отдельная регулировка плотности застройки для сверхвысоких домов.

В действующей редакции государственных строительных норм предусмотрено, что максимальная площадь застройки для домов от 16 этажей составляет 25% от площади участка .

В предыдущей редакции (2019 г.) одинаковый лимит – 30% – применялся ко всем зданиям от 11 этажей. Теперь высокие и сверхвысокие дома получили отдельную, более жесткую норму. Эксперты отмечают, что это может скорректировать экономические модели участков и побуждать застройщиков переходить к проектам средней этажности.

Уточненные требования гражданской защиты

Изменения также касаются гражданской защиты населения. В частности, уточняются подходы к проектированию укрытий и сооружений двойного назначения, также детализируются требования к эвакуационным маршрутам.

Архитекторы отмечают, что это изменяет логику проектирования межквартальных пространств: дворовые территории, проезды, проходы и разрывы между секциями теперь следует рассчитывать не только по градостроительным правилам, но и в соответствии с требованиями гражданской защиты.

Предполагается, что новые нормы могут повлиять на структуру будущих девелоперских проектов. Сверхвысокая застройка станет менее экономически выгодной, в то время как ориентировка на среднеэтажные комплексы может получить дополнительный стимул. Вместе с тем, уточненные нормы гражданской защиты должны повысить безопасность и качество новой застройки.

Напомним, Министерство развития общин и территорий обновляет строительные нормы инклюзивности. Эти изменения уточняют требования к проектам, обеспечивающим современную безбарьерность. Новые правила начнут действовать с 1 апреля 2026 года