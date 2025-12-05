Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,02

EUR

49,23

+0,00

Наличный курс:

USD

42,23

42,13

EUR

49,35

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Ограничения для высоток и требования к безопасности: как изменятся строительные нормы с нового года

многоэтажки дома ограничения дбн
Обновленные ДБН устанавливают ограничения на густоту сверхвысоких зданий / Freepik

В обновленных ДБН "Планирование и застройка территорий" введены ограничения для сооружений от 16 этажей, а также уточнены требования гражданской защиты. Изменения окажут влияние на экономику участков, конфигурацию жилых комплексов и подход к планированию придомовых территорий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на текст документа Изменение №1 к ДБН Б.2.2-12:2019 "Планирование и застройка территорий", которое вступает в силу 1 января 2026 года.

Новые правила для 16-этажных и высших построек

Одним из ключевых изменений стала отдельная регулировка плотности застройки для сверхвысоких домов.

В действующей редакции государственных строительных норм предусмотрено, что максимальная площадь застройки для домов от 16 этажей составляет 25% от площади участка .

В предыдущей редакции (2019 г.) одинаковый лимит – 30% – применялся ко всем зданиям от 11 этажей. Теперь высокие и сверхвысокие дома получили отдельную, более жесткую норму. Эксперты отмечают, что это может скорректировать экономические модели участков и побуждать застройщиков переходить к проектам средней этажности.

Уточненные требования гражданской защиты

Изменения также касаются гражданской защиты населения. В частности, уточняются подходы к проектированию укрытий и сооружений двойного назначения, также детализируются требования к эвакуационным маршрутам.

Архитекторы отмечают, что это изменяет логику проектирования межквартальных пространств: дворовые территории, проезды, проходы и разрывы между секциями теперь следует рассчитывать не только по градостроительным правилам, но и в соответствии с требованиями гражданской защиты.

Предполагается, что новые нормы могут повлиять на структуру будущих девелоперских проектов. Сверхвысокая застройка станет менее экономически выгодной, в то время как ориентировка на среднеэтажные комплексы может получить дополнительный стимул. Вместе с тем, уточненные нормы гражданской защиты должны повысить безопасность и качество новой застройки.

Напомним, Министерство развития общин и территорий обновляет строительные нормы инклюзивности. Эти изменения уточняют требования к проектам, обеспечивающим современную безбарьерность. Новые правила начнут действовать с 1 апреля 2026 года

Автор:
Ярослава Тюпка