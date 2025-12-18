Аренда с барьерами: кому в Украине тяжелее всего найти жилье и чего боятся арендодатели — исследование

ВПЛ, военные, люди с инвалидностью и семьи с детьми или животными чаще всего сталкиваются с отказами на рынке аренды. Исследование OLX Недвижимость показало: ключевыми барьерами остаются предубеждения и преувеличенные страхи арендодателей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Недвижимость.

Недвижимость выяснили, кому сегодня сложнее всего арендовать квартиру в Украине и с какими барьерами сталкиваются разные группы арендаторов. Результаты опроса свидетельствуют: избирательность арендодателей остается высокой, а решения часто основываются не только на финансовых факторах, но и на стереотипах.

ВПЛ: каждый третий получал отказ

Наиболее уязвимой группой остаются внутренне перемещенные лица. По результатам опроса, 31% ВПЛ сталкивались с отказами при поиске жилья. Среди основных причин респонденты называют сомнения в платежеспособности (50%), негативные стереотипы или предубеждения (47%), предыдущий негативный опыт арендодателей (42%), страх повреждения имущества (38%) и опасения краткосрочной аренды (36%).

Военные: поддержка не всегда работает на практике

Несмотря на высокий уровень общественного доверия к военным, 23% опрошенных военнослужащих получали отказы в аренде. Чаще всего причиной называют ожидания, что арендатор будет проживать недолго (37%), страх, что жилье может стать потенциальной целью (32%), а также сомнения в платежеспособности и сохранности имущества (25%).

Люди с инвалидностью: инфраструктура и страхи

С трудом сталкиваются и люди с инвалидностью — 23% из них получали отказы. Ключевые барьеры: неприспособленность жилья (44%), опасения повреждений или ремонта (42%), сомнения в финансовой стабильности (41%) и страх сложностей с выселением в случае необходимости (40%). Отдельно респонденты отмечают наличие предубеждений и опасений коммуникации с арендаторами.

Freepik: социально уязвимые категории населения часто подозревают в неплатежеспособности и отказывают в аренде

Семьи с животными и детьми: страхи преувеличены

Каждый второй участник опроса арендовал жилье с животными. Для 79% этот процесс был сложным. В то же время реальные случаи серьезных повреждений зафиксировали только 10% респондентов, в то время как более половины вообще не сталкивались с проблемами. В большинстве случаев вопросы решались путём компенсации, ремонта или замены имущества.

Похожая ситуация и с семьями с детьми. Около половины таких арендаторов (48%) отметили трудности при поиске жилья. При этом у 65% владельцев никогда не было проблем с повреждением имущества, а серьезные инциденты случались лишь в 5% случаев.

Напомним, только пятая часть объявлений об аренде жилья по Украине позволяет проживать вместе с домашним животным.