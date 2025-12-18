Запланована подія 2

Оренда з бар’єрами: кому в Україні найважче знайти житло та чого бояться орендодавці — дослідження

родина дитина собака квартира
Родини з дітьми та тваринами часто стикаються з відмовою орендодавців / Freepik

ВПО, військові, люди з інвалідністю та сім’ї з дітьми або тваринами найчастіше стикаються з відмовами на ринку оренди. Дослідження OLX Нерухомість показало: ключовими бар’єрами залишаються упередження та перебільшені страхи орендодавців.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Нерухомість. 

OLX Нерухомість з'ясували, кому сьогодні найскладніше орендувати квартиру в Україні та з якими бар’єрами стикаються різні групи орендарів. Результати опитування свідчать: вибірковість орендодавців залишається високою, а рішення часто базуються не лише на фінансових факторах, а й на стереотипах.

ВПО: кожен третій отримував відмову

Найвразливішою групою залишаються внутрішньо переміщені особи. За результатами опитування, 31% ВПО стикалися з відмовами під час пошуку житла. Серед основних причин респонденти називають сумніви щодо платоспроможності (50%), негативні стереотипи або упередження (47%), попередній негативний досвід орендодавців (42%), страх пошкодження майна (38%) та побоювання короткострокової оренди (36%).

Військові: підтримка не завжди працює на практиці

Попри високий рівень суспільної довіри до військових, 23% опитаних військовослужбовців також отримували відмови в оренді. Найчастіше причиною називають очікування, що орендар проживатиме недовго (37%), страх, що житло може стати потенційною ціллю (32%), а також сумніви щодо платоспроможності та збереження майна (25%).

Люди з інвалідністю: інфраструктура і страхи

З труднощами стикаються і люди з інвалідністю — 23% з них отримували відмови. Ключові бар’єри: непристосованість житла (44%), побоювання пошкоджень або ремонту (42%), сумніви у фінансовій стабільності (41%) та страх складнощів із виселенням у разі потреби (40%). Окремо респонденти відзначають наявність упереджень та побоювання щодо комунікації з орендарями.

Фото 2 — Оренда з бар’єрами: кому в Україні найважче знайти житло та чого бояться орендодавці — дослідження
Freepik: соціально вразливі категорії населення часто підозрюють у неплатоспроможності і відмовляють в оренді

Сім’ї з тваринами та дітьми: страхи перебільшені

Кожен другий учасник опитування орендував житло з домашніми тваринами. Для 79% цей процес був складним. Водночас реальні випадки серйозних пошкоджень зафіксували лише 10% респондентів, тоді як понад половина взагалі не стикалася з проблемами. У більшості випадків питання вирішувалися шляхом компенсації, ремонту або заміни майна.

Схожа ситуація й із родинами з дітьми. Майже половина таких орендарів (48%) відзначили труднощі під час пошуку житла. При цьому 65% власників ніколи не мали проблем із пошкодженням майна, а серйозні інциденти траплялися лише у 5% випадків.

Нагадаємо, лише п`ята частина оголошень про оренду житла по Україні дозволяє проживати разом із хатньою тваринкою. 

Автор:
Ярослава Тюпка