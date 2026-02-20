Запланована подія 2

Безбар’єрність стане обов’язковою в усіх будівлях з 2026 року

люди на візку сніг
Зміни допоможуть створити більш комфортне середовище для маломобільних груп / Freepik

Міністерство розвитку громад та територій України оновило вимоги до інклюзивності будівель і споруд. Нові правила, що набудуть чинності з 1 квітня, мають зробити навколишнє середовище зручними для всіх людей — незалежно від віку чи фізичних можливостей. 

Про це Delo.ua повідомляє з посиланням на Мінрозвитку.

Нові зміни до ДБН “Інклюзивність будівель і споруд” уточнюють і розширюють правила проєктування та експлуатації об’єктів з урахуванням сучасних стандартів доступності. 

Серед ключових новацій:

  • облаштування територій — пішохідні доріжки, бордюрні пандуси, переходи;
  • планування елементів будівель — параметри пандусів, сходів, дверей і санітарних приміщень;
  • безпека і навігація — використання тактильних та візуальних елементів для людей з порушеннями зору;
  • евакуаційні шляхи та пожежна безпека — нові вимоги з урахуванням потреб усіх користувачів.

Нові правила опрацьовували з урахуванням міжнародних рекомендацій. У повідомленні йдеться, що це дає змогу проєктувальникам та девелоперам вже на етапі планування об’єкту включити принципи доступності середовища. 

Експерти вважають, що такі зміни допоможуть створити комфортне середовище не лише для людей з інвалідністю. Літні громадяни, батьки з візочками та інші маломобільні групи теж потребують зручніших рішень для пересування. 

Нагадаємо, нові будівельні норми, що набули чинності з 1 січня 2026 року, передбачають вплив на щільність висотності та створення інфраструктури для електрокарів. 

Автор:
Ярослава Тюпка