Бигтех США инвестирует $100 млн в создание политической инициативы по сохранению глобального лидерства в ИИ

Коалиция ведущих компаний и инноваторов в сфере искусственного интеллекта 25 августа объявила о запуске Leading the Future (LTF) — новой национальной политической инициативы, направленной на обеспечение лидерства США в мировой индустрии ИИ в инновациях, разработке и регулировании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал PR Newswire.

Миссия LTF состоит в том, чтобы США оставались глобальным лидером в сфере ИИ, продвигая четкую повестку дня на федеральном и штатном уровнях и став политическим и регуляторным центром тяготения для индустрии.

Группа, получившая название LTF , планирует бороться с тем, что она считает излишним регулированием, и поддерживать "политику, открывающую трансформационные и экономические достоинства ИИ", через сеть политических комитетов действий (Political Action Committees, PACs — организации, собирающие средства для поддержки либо противодействия кандидатам и политическим инициативам).

ИИ уже трансформирует глобальную экономику, и Америка должна возглавить создание политики, которая будет руководить развитием ИИ, стимулируя инновации и общий экономический рост рабочих по всей стране, говорится в сообщении.

Миллионы разработчиков создают инструменты и сервисы на базе ИИ, которые помогают людям работать более эффективно работать и сосредотачиваться на задачах с большей добавленной стоимостью. Сотни миллионов потребителей пользуются этими сервисами еженедельно, а ежегодно в инфраструктуру ИИ инвестируются сотни миллиардов долларов.

LTF и аффилированные с ней организации будут продвигать политику, открывающую трансформационные и экономические преимущества ИИ, одновременно противодействуя попыткам ограничить или отложить развитие ИИ в США. Вместе с партнерами будут выступать против политики, которая тормозит инновации, создает риск глобального преимущества Китая в сфере ИИ или затрудняет доступ мира к преимуществам этой технологии.

С более чем $100 млн начального финансирования LTF является первой комплексной двухпартийной инициативой индустрии ИИ, направленной на организацию политической поддержки и масштабное избрание кандидатов, выступающих за инновации.

Фонд венчурного капитала Andreessen Horowitz присоединился к другим ведущим инвесторам Кремниевой долины (Грэг и Анна Брокман, Рон Конвей (SV Angel), Джо Лонсдейл (8VC) и Perplexity), поддерживая новую политическую сеть стоимостью $100 миллионов, которая стремится влиять на политику США в сфере искусственного интеллекта, углубляя вовлечение технологической индустрии в политику при президентстве Дональда Трампа. В ближайшие недели ожидается присоединение других ведущих компаний и инвесторов из сферы технологий.

Как будет работать LTF

Федеральные и штатные Super PACs с особыми правилами финансирования избирательных кампаний сосредоточятся на поддержке кандидатов, разделяющих повестку дня об ИИ, и противодействии противоречащим ему. Это касается как праймериз, так и всеобщих выборов, с целью изменить политический ландшафт вокруг инновационной политики.

501(c)(4) организации (социальные неприбыльные организации в США, имеющие право заниматься политической деятельностью и лоббизмом, причем они не обязаны раскрывать имена доноров) возглавят разработку политики, подготовку "з аконодательных рейтингов " , привлечение общественности и быстрое реагирование на дезинформацию и антиинновационные нарративы.

В 2025 году LTF приступит к деятельности в Нью-Йорке, Калифорнии, Иллинойсе и Огайо, запустив серию целевых политических и регуляторных кампаний для поддержки кандидатов с прогрессивным видением развития ИИ. В 2026 году эти усилия приобретут национальный масштаб.

Кто возглавляет LTF

Зак Моффатт, основатель и CEO Targeted Victory, имеет более 20 лет опыта в цифровой и политической стратегии. Его компания привлекла более $2 млрд онлайн для клиентов и работала более чем с 1000 компаниями и организациями.

Джош Власто, партнер Bamberger & Vlasto, советник топовых компаний и стартапов . Бывший пресс-секретарь сенатора Чака Шумера и руководитель аппарата губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо.

"Речь идет не только о технологиях. Речь идет об экономическом росте, национальной безопасности и глобальном лидерстве, — заявили Моффатт и Власто. — Leading the Future создана для того, чтобы инновации побеждали".