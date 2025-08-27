Бігтех США інвестує $100 млн у створення політичної ініціативи для збереження глобального лідерства в ШІ

Коаліція провідних компаній та інноваторів у сфері штучного інтелекту 25 серпня оголосила про запуск Leading the Future (LTF) — нової національної політичної ініціативи, спрямованої на те, щоб забезпечити лідерство США у світовій індустрії ШІ в інноваціях, розробці та регулюванні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал PR Newswire.

Місія LTF полягає в тому, щоб США залишалися глобальним лідером у сфері ШІ, просуваючи чіткий порядок денний на федеральному та штатному рівнях і ставши політичним та регуляторним центром тяжіння для індустрії.

Група, що отримала назву LTF, планує боротися з тим, що вона вважає зайвим регулюванням, та підтримувати "політику, яка відкриває трансформаційні та економічні переваги ШІ", через мережу політичних комітетів дій (Political Action Committees, PACs — організації, які збирають кошти для підтримки або протидії кандидатам і політичним ініціативам).

ШІ вже трансформує глобальну економіку, і Америка має очолити створення політики, яка керуватиме розвитком ШІ, стимулюючи інновації та загальне економічне зростання для робітників по всій країні, йдеться в повідомленні.

Мільйони розробників створюють інструменти та сервіси на базі ШІ, які допомагають людям працювати ефективніше та зосереджуватися на завданнях з більшою доданою вартістю. Сотні мільйонів споживачів щотижня користуються цими сервісами, а щороку в інфраструктуру ШІ інвестуються сотні мільярдів доларів.

LTF та афілійовані з нею організації просуватимуть політику, що відкриває трансформаційні та економічні переваги ШІ, одночасно протидіючи спробам обмежити або відкласти розвиток ШІ у США. Разом із партнерами також виступатимуть проти політики, яка гальмує інновації, створює ризик глобальної переваги Китаю у сфері ШІ чи ускладнює доступ світу до переваг цієї технології.

З понад $100 млн початкового фінансування LTF є першою комплексною двопартійною ініціативою індустрії ШІ, спрямованою на організацію політичної підтримки та масштабне обрання кандидатів, що виступають за інновації.

Фонд венчурного капіталу Andreessen Horowitz приєднався до інших провідних інвесторів Кремнієвої долини (Грег та Анна Брокман, Рон Конвей (SV Angel), Джо Лонсдейл (8VC) та Perplexity), підтримуючи нову політичну мережу вартістю $100 мільйонів, що прагне впливати на політику США у сфері штучного інтелекту, поглиблюючи залучення технологічної індустрії в політику за президентства Дональда Трампа. У найближчі тижні очікується приєднання інших провідних компаній та інвесторів зі сфери технологій.

Як працюватиме LTF

Федеральні та штатні Super PACs з особливими правилами фінансування виборчих кампаній зосередяться на підтримці кандидатів, що поділяють порядок денний про ШІ, та протидії тим, хто йому суперечить. Це стосуватиметься як праймеріз, так і загальних виборів, з метою змінити політичний ландшафт навколо інноваційної політики.

501(c)(4) організації (соціальні неприбуткові організації у США, що мають право займатися політичною діяльністю та лобізмом, причому вони не зобов’язані розкривати імена донорів) очолять розробку політики, підготовку " законодавчих рейтингів " , залучення громадськості та швидке реагування на дезінформацію та антиінноваційні наративи.

У 2025 році LTF розпочне діяльність у Нью-Йорку, Каліфорнії, Іллінойсі та Огайо, запустивши серію цільових політичних та регуляторних кампаній для підтримки кандидатів із прогресивним баченням розвитку ШІ. У 2026 році ці зусилля набудуть національного масштабу.

Хто очолює LTF

Зак Моффатт, засновник і CEO Targeted Victory, має понад 20 років досвіду в цифровій та політичній стратегії. Його компанія залучила понад $2 млрд онлайн для клієнтів і працювала більш ніж із 1000 кампаніями та організаціями.

Джош Власто, партнер Bamberger & Vlasto, радник топових компаній та стартапів . Колишній прессекретар сенатора Чака Шумера та керівник апарату губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо.

"Йдеться не лише про технології. Йдеться про економічне зростання, національну безпеку та глобальне лідерство, — заявили Моффатт і Власто. — Leading the Future створена для того, щоб інновації перемагали".