Билеты по программе "3000 км по Украине" уже доступны в приложении "Укрзализныци"

Билеты по программе "3000 км по Украине" уже доступны в мобильном приложении. В декабре уже можно путешествовать в и из прифронтовых городов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци".

"В декабре - это поезда в и из прифронтовых городов. Устанавливайте или обновляйте приложение, выбирайте маршрут и отправляйтесь в родные и близкие. Будьте ближе с ожидающими", - говорится в сообщении прессслужбы.

Как воспользоваться программой:

Обновить приложение;

Активировать приложение;

Выбрать рейс.

Как пользоваться бесплатными километрами?

Получить бесплатные билеты можно на свободные места в непиковые периоды. В дальнейшем в периоды вне горячего сезона "Укрзалізниця" предложит около 250 000 мест в месяц, чтобы стимулировать путешествия именно тех украинцев, для которых определяющим фактором является доступная цена, а не время путешествия, чтобы несколько разгрузить пик.

Программа не охватывает премиальный сегмент (СВ и 1 класс), а предлагает места в:

вагонах плацкарт и купе;

региональных поездах;

2 класса "Интерсити".

Пошаговая инструкция по оформлению:

Загрузите или обновите приложение "Укрзализныци". Ваш аккаунт должен быть верифицирован с помощью системы "Дія. Подпись". Найдите отметку "3000" и нажмите "Принять участие" - и вы получите 3000 км, которые можно использовать на 4 путешествия. Выберите нужный поезд с отметкой "3000". При бронировании километры автоматически спишутся с бонусного счета.

Отправиться в путешествие можно уже с пятницы 5 декабря.

Доступные маршруты

В "Укрзализныце" сообщили, что на первом этапе программы билеты доступны на следующие поезда:

№101/102 Николаев – Барвенково (Краматорск);

№103/104 (Краматорск) Барвенково – Львов;

№109/110 Львов – Николаев;

№115/116 Сумы – Киев;

№121/122 Николаев – Киев;

№127/128 Львов – Запорожье;

№141/142 Ивано-Франковск – Чернигов;

Ивано-Франковск – Чернигов; №143/144 Сумы – Рахов;

№39/40 Солотвино – Запорожье;

№45/44 Харьков – Ужгород;

№47/48 Запорожье – Мукачево;

№51/52 Одесса – Запорожье;

№53/54 Днепр – Одесса;

№61/62 Днепр – Ивано-Франковск;

№773/774 Киев – Конотоп;

№87/88 Ковель – Запорожье;

№ 886/888 Фастов – Чернигов;

№895/896 Конотоп – Фастов.

Доступны также места в детских купе на рейсах следующих поездов:

№15/16 Харьков – Ясиня;

№17/18 Харьков – Ужгород;

№41/42 Днепр – Трускавец.

А также места 2 класса в Интерсити+:

№719/720 Харьков – Киев;

№723/722 Харьков – Киев;

№731/732 Запорожье – Киев.

"Все бонусные километры не обязательно использовать одномоментно, ведь они будут доступны до конца 2026 года", - отметили в "Укрзализныце".

Напомним, в начале ноября сообщалось, что программу бесплатных перевозок по железной дороге "УЗ-3000" запустят с 1 декабря