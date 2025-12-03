- Категория
Билеты по программе "3000 км по Украине" уже доступны в приложении "Укрзализныци"
Билеты по программе "3000 км по Украине" уже доступны в мобильном приложении. В декабре уже можно путешествовать в и из прифронтовых городов.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци".
"В декабре - это поезда в и из прифронтовых городов. Устанавливайте или обновляйте приложение, выбирайте маршрут и отправляйтесь в родные и близкие. Будьте ближе с ожидающими", - говорится в сообщении прессслужбы.
Как воспользоваться программой:
- Обновить приложение;
- Активировать приложение;
- Выбрать рейс.
Как пользоваться бесплатными километрами?
Получить бесплатные билеты можно на свободные места в непиковые периоды. В дальнейшем в периоды вне горячего сезона "Укрзалізниця" предложит около 250 000 мест в месяц, чтобы стимулировать путешествия именно тех украинцев, для которых определяющим фактором является доступная цена, а не время путешествия, чтобы несколько разгрузить пик.
Программа не охватывает премиальный сегмент (СВ и 1 класс), а предлагает места в:
- вагонах плацкарт и купе;
- региональных поездах;
- 2 класса "Интерсити".
Пошаговая инструкция по оформлению:
- Загрузите или обновите приложение "Укрзализныци". Ваш аккаунт должен быть верифицирован с помощью системы "Дія. Подпись".
- Найдите отметку "3000" и нажмите "Принять участие" - и вы получите 3000 км, которые можно использовать на 4 путешествия.
- Выберите нужный поезд с отметкой "3000". При бронировании километры автоматически спишутся с бонусного счета.
Отправиться в путешествие можно уже с пятницы 5 декабря.
Доступные маршруты
В "Укрзализныце" сообщили, что на первом этапе программы билеты доступны на следующие поезда:
- №101/102 Николаев – Барвенково (Краматорск);
- №103/104 (Краматорск) Барвенково – Львов;
- №109/110 Львов – Николаев;
- №115/116 Сумы – Киев;
- №121/122 Николаев – Киев;
- №127/128 Львов – Запорожье;
- №141/142 Ивано-Франковск – Чернигов;
- №143/144 Сумы – Рахов;
- №39/40 Солотвино – Запорожье;
- №45/44 Харьков – Ужгород;
- №47/48 Запорожье – Мукачево;
- №51/52 Одесса – Запорожье;
- №53/54 Днепр – Одесса;
- №61/62 Днепр – Ивано-Франковск;
- №773/774 Киев – Конотоп;
- №87/88 Ковель – Запорожье;
- № 886/888 Фастов – Чернигов;
- №895/896 Конотоп – Фастов.
Доступны также места в детских купе на рейсах следующих поездов:
- №15/16 Харьков – Ясиня;
- №17/18 Харьков – Ужгород;
- №41/42 Днепр – Трускавец.
А также места 2 класса в Интерсити+:
- №719/720 Харьков – Киев;
- №723/722 Харьков – Киев;
- №731/732 Запорожье – Киев.
"Все бонусные километры не обязательно использовать одномоментно, ведь они будут доступны до конца 2026 года", - отметили в "Укрзализныце".
Напомним, в начале ноября сообщалось, что программу бесплатных перевозок по железной дороге "УЗ-3000" запустят с 1 декабря