Квитки за програмою "3000 км Україною" вже доступні у застосунку "Укрзалізниці"

Квитки за програмою "3000 км Україною” вже доступні у мобільному застосунку. У грудні вже можна подорожувати до та з прифронтових міст.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"У грудні - це поїзди до та з прифронтових міст. Встановлюйте або оновлюйте застосунок, обирайте маршрут і вирушайте до рідних та близьких. Будьте ближче з тими, хто чекає", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Як скористатися програмою:

Оновити застосунок;

Активувати програму;

Обрати рейс.

Як скористатися безкоштовними кілометрами?

Отримати безкоштовні квитки можна на вільні місця у непікові періоди. Надалі у періоди поза гарячим сезоном "Укрзалізниця" запропонує близько 250 000 місць на місяць, щоб стимулювати подорожі саме тих українців, для яких визначальним фактором є доступна ціна, а не час подорожі, щоб також дещо розвантажити пік.

Програма не охоплює преміальний сегмент (СВ та 1 клас), натомість пропонує місця у:

вагонах плацкарт та купе;

регіональних поїздах;

2 класі "Інтерсіті".

Покрокова інструкція для оформлення:

Завантажте або оновіть застосунок "Укрзалізниці". Ваш акаунт має бути верифікований за допомогою системи "Дія.Підпис". Знайдіть позначку "3000" та натисніть "Взяти участь" — і ви отримаєте 3000 км, які можна використати на 4 подорожі. Оберіть потрібний поїзд із позначкою "3000". Під час бронювання кілометри автоматично спишуться з бонусного рахунку.

Вирушити в подорож можна вже з п'ятниці 5 грудня.

Доступні маршрути

В "Укрзалізниці" повідомили, що на першому етапі програми квитки доступні на такі поїзди:

№101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ);

№103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів;

№109/110 Львів – Миколаїв;

№115/116 Суми – Київ;

№121/122 Миколаїв – Київ;

№127/128 Львів – Запоріжжя;

№141/142 Івано-Франківськ – Чернігів;

Івано-Франківськ – Чернігів; №143/144 Суми – Рахів;

№39/40 Солотвино – Запоріжжя;

№45/44 Харків – Ужгород;

№47/48 Запоріжжя – Мукачево;

№51/52 Одеса – Запоріжжя;

№53/54 Дніпро – Одеса;

№61/62 Дніпро – Івано-Франківськ;

№773/774 Київ – Конотоп;

№87/88 Ковель – Запоріжжя;

№ 886/888 Фастів – Чернігів;

№895/896 Конотоп – Фастів.

Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:

№15/16 Харків – Ясіня;

№17/18 Харків – Ужгород;

№41/42 Дніпро – Трускавець.

А також місця 2 класу в Інтерсіті+:

№719/720 Харків – Київ;

№723/722 Харків – Київ;

№731/732 Запоріжжя – Київ.

"Усі бонусні кілометри не обов'язково використати за один раз, адже вони будуть доступні до кінця 2026 року", — зазначили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, на початку листопада повідомлялося, що програму безкоштовних перевезень залізницею "УЗ-3000" запустять з 1 грудня