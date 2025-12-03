Запланована подія 2

Квитки за програмою "3000 км Україною" вже доступні у застосунку "Укрзалізниці"

Укрзалізниця, квитки
Квитки вже доступні онлайн / Freepik

Квитки за програмою "3000 км Україною” вже доступні у мобільному застосунку. У грудні вже можна подорожувати до та з прифронтових міст. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"У грудні - це поїзди до та з прифронтових міст. Встановлюйте або оновлюйте застосунок, обирайте маршрут і вирушайте до рідних та близьких. Будьте ближче з тими, хто чекає", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Як скористатися програмою:

  • Оновити застосунок; 
  • Активувати програму;
  • Обрати рейс.

Як скористатися безкоштовними кілометрами?

Отримати безкоштовні квитки можна на вільні місця у непікові періоди. Надалі у періоди поза гарячим сезоном "Укрзалізниця" запропонує близько 250 000 місць на місяць, щоб стимулювати подорожі саме тих українців, для яких визначальним фактором є доступна ціна, а не час подорожі, щоб також дещо розвантажити пік.

Програма не охоплює преміальний сегмент (СВ та 1 клас), натомість пропонує місця у:

  • вагонах плацкарт та купе; 
  • регіональних поїздах; 
  • 2 класі "Інтерсіті".

Покрокова інструкція для оформлення:

  1. Завантажте або оновіть застосунок "Укрзалізниці". Ваш акаунт має бути верифікований за допомогою системи "Дія.Підпис". 
  2. Знайдіть позначку "3000" та натисніть "Взяти участь" — і ви отримаєте 3000 км, які можна використати на 4 подорожі. 
  3. Оберіть потрібний поїзд із позначкою "3000". Під час бронювання кілометри автоматично спишуться з бонусного рахунку.

Вирушити в подорож можна вже з п'ятниці 5 грудня.

Доступні маршрути

В "Укрзалізниці" повідомили, що на першому етапі програми квитки доступні на такі поїзди:

  • №101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ); 
  • №103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів; 
  • №109/110 Львів – Миколаїв; 
  • №115/116 Суми – Київ; 
  • №121/122 Миколаїв – Київ;  
  • №127/128 Львів – Запоріжжя; 
  • №141/142  Івано-Франківськ – Чернігів; 
  • №143/144 Суми – Рахів; 
  • №39/40 Солотвино – Запоріжжя; 
  • №45/44 Харків – Ужгород; 
  • №47/48 Запоріжжя – Мукачево; 
  • №51/52 Одеса – Запоріжжя; 
  • №53/54 Дніпро – Одеса; 
  • №61/62 Дніпро – Івано-Франківськ; 
  • №773/774 Київ – Конотоп; 
  • №87/88 Ковель – Запоріжжя; 
  • № 886/888 Фастів – Чернігів; 
  • №895/896 Конотоп – Фастів.

Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:

  • №15/16 Харків – Ясіня; 
  • №17/18 Харків – Ужгород; 
  • №41/42 Дніпро – Трускавець.

А також місця 2 класу в Інтерсіті+:

  • №719/720 Харків – Київ; 
  • №723/722 Харків – Київ; 
  • №731/732 Запоріжжя – Київ.

"Усі бонусні кілометри не обов'язково використати за один раз, адже вони будуть доступні до кінця 2026 року", — зазначили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, на початку листопада повідомлялося, що програму безкоштовних перевезень залізницею "УЗ-3000" запустять з 1 грудня

Автор:
Ольга Опенько