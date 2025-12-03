- Категорія
Квитки за програмою "3000 км Україною" вже доступні у застосунку "Укрзалізниці"
Квитки за програмою "3000 км Україною” вже доступні у мобільному застосунку. У грудні вже можна подорожувати до та з прифронтових міст.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
"У грудні - це поїзди до та з прифронтових міст. Встановлюйте або оновлюйте застосунок, обирайте маршрут і вирушайте до рідних та близьких. Будьте ближче з тими, хто чекає", - йдеться у повідомленні пресслужби.
Як скористатися програмою:
- Оновити застосунок;
- Активувати програму;
- Обрати рейс.
Як скористатися безкоштовними кілометрами?
Отримати безкоштовні квитки можна на вільні місця у непікові періоди. Надалі у періоди поза гарячим сезоном "Укрзалізниця" запропонує близько 250 000 місць на місяць, щоб стимулювати подорожі саме тих українців, для яких визначальним фактором є доступна ціна, а не час подорожі, щоб також дещо розвантажити пік.
Програма не охоплює преміальний сегмент (СВ та 1 клас), натомість пропонує місця у:
- вагонах плацкарт та купе;
- регіональних поїздах;
- 2 класі "Інтерсіті".
Покрокова інструкція для оформлення:
- Завантажте або оновіть застосунок "Укрзалізниці". Ваш акаунт має бути верифікований за допомогою системи "Дія.Підпис".
- Знайдіть позначку "3000" та натисніть "Взяти участь" — і ви отримаєте 3000 км, які можна використати на 4 подорожі.
- Оберіть потрібний поїзд із позначкою "3000". Під час бронювання кілометри автоматично спишуться з бонусного рахунку.
Вирушити в подорож можна вже з п'ятниці 5 грудня.
Доступні маршрути
В "Укрзалізниці" повідомили, що на першому етапі програми квитки доступні на такі поїзди:
- №101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ);
- №103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів;
- №109/110 Львів – Миколаїв;
- №115/116 Суми – Київ;
- №121/122 Миколаїв – Київ;
- №127/128 Львів – Запоріжжя;
- №141/142 Івано-Франківськ – Чернігів;
- №143/144 Суми – Рахів;
- №39/40 Солотвино – Запоріжжя;
- №45/44 Харків – Ужгород;
- №47/48 Запоріжжя – Мукачево;
- №51/52 Одеса – Запоріжжя;
- №53/54 Дніпро – Одеса;
- №61/62 Дніпро – Івано-Франківськ;
- №773/774 Київ – Конотоп;
- №87/88 Ковель – Запоріжжя;
- № 886/888 Фастів – Чернігів;
- №895/896 Конотоп – Фастів.
Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:
- №15/16 Харків – Ясіня;
- №17/18 Харків – Ужгород;
- №41/42 Дніпро – Трускавець.
А також місця 2 класу в Інтерсіті+:
- №719/720 Харків – Київ;
- №723/722 Харків – Київ;
- №731/732 Запоріжжя – Київ.
"Усі бонусні кілометри не обов'язково використати за один раз, адже вони будуть доступні до кінця 2026 року", — зазначили в "Укрзалізниці".
Нагадаємо, на початку листопада повідомлялося, що програму безкоштовних перевезень залізницею "УЗ-3000" запустять з 1 грудня