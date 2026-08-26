Билл Гейтс призывает создать список профессий "только для людей" для защиты рынка труда от ИИ

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс заявил, что правительствам следует закрепить определенные профессии исключительно за людьми, чтобы предотвратить их полное вытеснение искусственным интеллектом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Financial Times.

По словам Гейтса, мировые лидеры недостаточно подготовлены к "турбулентным временам", которые принесет технология. Масштаб трансформаций потребует от государств более серьезной институциональной реакции, чем меры в области нацбезопасности после терактов 11 сентября.

"Мне нравится фраза "человеческий резерват", потому что она напоминает природные заповедники — места, где мы могли бы возвести здания и проложить дороги, но не делаем этого, потому что потеря была бы слишком велика. В здравоохранении, например, представьте себе работа, сообщающая вам ужасную новость о неизлечимой болезни." Нет технических причин. подчеркнул Гейтс.

Реформа налогов и сборы на роботизацию

Миллиардер отметил, что действующие налоговые системы стимулируют бизнес заменять сотрудников автоматизированными системами. Нанимая человека, работодатель платит налоги на заработную плату, в то время как покупку работа часто списываются как текущие расходы бизнеса.

В этой связи Гейтс поддержал предложения разработчиков искусственного интеллекта, в частности компаний OpenAI и Anthropic, по внедрению радикальных налоговых изменений. Среди них:

введение специального налога на использование роботов;

налогообложение "токенов" - единиц данных, обрабатывающих модели ИИ;

глобальная координация регуляторных норм между странами, включая диалог между США и Китаем.

Угрозы для молодежи и образования

Кроме вызовов для рынка труда, Гейтс выразил обеспокоенность влиянием чатов на психологическое развитие молодежи и сферу образования. По его мнению, чрезмерная уступчивость алгоритмов создает риск формирования зависимости у пользователей, а ранняя интеграция инструментов в обучение может негативно влиять на формирование критического мышления.

Напомним, ранее мировой регулятор призвал усилить контроль за ИИ в финансовой сфере. Совет по финансовой стабильности упорно призывает руководство компаний ввести защитные меры на фоне ускорения использования автономного и "агентного" искусственного интеллекта.