Білл Гейтс закликає створити список професій "тільки для людей" для захисту ринку праці від ШІ

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що урядам слід закріпити певні професії виключно за людьми, щоб запобігти їхньому повному витісненню штучним інтелектом.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Financial Times.

За словами Гейтса, світові лідери недостатньо підготовлені до "турбулентних часів", які принесе технологія. Масштаб трансформацій вимагатиме від держав значно серйознішої інституційної реакції, ніж заходи у сфері нацбезпеки після терактів 11 вересня.

"Мені подобається фраза "людський резерват", тому що вона нагадує природні заповідники — місця, де ми могли б звести будівлі й прокласти дороги, але не робимо цього, бо втрата була б надто великою. В охороні здоров'я, наприклад, уявіть собі робота, який повідомляє вам жахливу новину про невиліковну хворобу. Немає технічних причин, чому б він не міг цього зробити. Але він не повинен цього робити", — наголосив Гейтс.

Реформа податків та збори на роботизацію

Мільярдер зауважив, що чинні податкові системи стимулюють бізнес замінювати співробітників автоматизованими системами. Наймаючи людину, роботодавець сплачує податки на заробітну плату, тоді як купівлю робота часто списують як поточні витрати бізнесу.

У зв'язку з цим Гейтс підтримав пропозиції розробників штучного інтелекту, зокрема компаній OpenAI та Anthropic, щодо впровадження радикальних податкових змін. Серед них:

введення спеціального податку на використання роботів;

оподаткування "токенів" — одиниць даних, які обробляють моделі ШІ;

глобальна координація регуляторних норм між країнами, зокрема діалог між США та Китаєм.

Загрози для молоді та освіти

Окрім викликів для ринку праці, Гейтс висловив занепокоєння щодо впливу чатботів на психологічний розвиток молоді та сферу освіти. На його думку, надмірна поступливість алгоритмів створює ризик формування залежності в користувачів, а рання інтеграція інструментів у навчання може негативно впливати на формування критичного мислення.

Нагадаємо, раніше світовий регулятор закликав посилити контроль за ШІ у фінансовій сфері. Рада з фінансової стабільності наполегливо закликає керівництво компаній запровадити захисні заходи на тлі прискорення використання автономного та "агентного" штучного інтелекту.