"Биофарма" инвестирует $500 млн за семь лет и планирует расширить влияние на Балканы

Украинская биофармацевтическая компания Биофарма объявила об инвестиционном плане на ближайшие семь лет, общая сумма которого составит $500 миллионов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент компании "Биофарма" Константин Ефименко во время выступления на Киевском международном экономическом форуме.

Компания активно работает над расширением своей производственной базы, как в Украине, так и за рубежом.

"В этом году мы заканчиваем строить завод в Ужгороде с инвестициями в 80 миллионов евро. Второй завод мы построим в Румынии, чтобы охватить Балканы", - сообщил Ефименко.

По словам президента "Биофармы", годовой оборот компании сейчас составляет $250 миллионов.

В Ужгороде завершено строительство помещений нового фармзавода

Компания "Биофарма Плазма" завершает строительство современного завода по производству лекарства из плазмы крови в Ужгороде. В настоящее время работы выполнены на 80%. Промышленные помещения полностью готовы, энергетическая инфраструктура подключена. В октябре начался монтаж производственного оборудования, а пусконаладочные работы запланированы на конец 2025 – начало 2026 года.

Новый завод создаст 150 рабочих мест. Для обучения персонала будут привлекать специалистов из Белой Церкви, а также сотрудничают с местными университетами для подготовки будущих кадров. Предприятие будет ориентировано на экспорт, что усилит позиции Украины на международном рынке фармацевтики.

О компании "Биофарма Плазма"

ООО "Биофарма Плазма" - украинская фармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке и производстве инновационных высокотехнологичных препаратов из донорской плазмы крови человека.

По данным Youcontrol, конечными бенефициарными владельцами общества являются Константин Ефименко и Василий Хмельницкий, которые по типу владения оказывают косвенное решающее влияние.