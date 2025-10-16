"Біофарма" інвестує $500 млн за сім років та планує розширити вплив на Балкани

Українська біофармацевтична компанія “Біофарма” оголосила про інвестиційний план на найближчі сім років, загальна сума якого становитиме $500 мільйонів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент компанії "Біофарма" Костянтин Єфименко під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі.

Компанія активно працює над розширенням своєї виробничої бази як в Україні, так і за кордоном.

"У цьому році ми закінчуємо будувати завод в Ужгороді з інвестиціями 80 мільйонів євро. Другий завод ми збудуємо в Румунії, щоб охопити Балкани", - повідомив Єфименко.

За словами президента "Біофарми", річний оборот компанії наразі становить $250 мільйонів.

В Ужгороді завершено будівництво приміщень нового фармзаводу

Компанія "Біофарма Плазма" завершує будівництво сучасного заводу з виробництва ліків із плазми крові в Ужгороді. Наразі роботи виконано на 80%. Промислові приміщення вже повністю готові, енергетична інфраструктура підключена. У жовтні розпочався монтаж виробничого обладнання, а пусконалагоджувальні роботи заплановано на кінець 2025 – початок 2026 року.

Новий завод створить 150 робочих місць. Для навчання персоналу залучатимуть спеціалістів з Білої Церкви, а також налагодять співпрацю з місцевими університетами для підготовки майбутніх кадрів. Підприємство буде орієнтоване на експорт, що посилить позиції України на міжнародному ринку фармацевтики.

Про компанію "Біофарма Плазма"

ТОВ "Біофарма Плазма" — українська фармацевтична компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві інноваційних високотехнологічних препаратів з донорської плазми крові людини.

За даними Youcontrol, кінцевими бенефіціарними власниками товариства є Костянтин Єфименко та Василь Хмельницький, які за типом володіння мають непрямий вирішальний вплив.