Биспектральные камеры и рокадная дорога: на границе с Молдовой строят инфраструктуру (ФОТО)

На приднестровском участке границы с Молдовой обустраивают инфраструктуру. Там устанавливают биспектральные камеры и строят рокадную дорогу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Госпогранслужбы.

В ведомстве отмечают, что строительство позволит пограничным нарядам оперативнее передвигаться вдоль границы и обеспечит быстрое реагирование на возможные изменения в обстановке, а также улучшит условия несения службы.

В то же время, биспектральные камеры позволят в режиме онлайн эффективно контролировать ситуацию на границе, ведь они фиксируют изображение в двух спектральных диапазонах: видимом и инфракрасном.

В ГНСУ отмечают, что развитие такой инфраструктуры на этом участке является важной стратегической задачей, направленной на укрепление обороноспособности государства.

Напомним, Украина приступила к строительству площадки для стоянки и отдыха транспорта вблизи международного пункта пропуска "Рени – Джюрджулешть". Этот проект, реализуемый на автодороге М-15 Одесса – Рени, соединяющий Украину с Молдовой.