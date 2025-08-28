Біспектральні камери та рокадна дорога: на кордоні з Молдовою розбудовують інфраструктуру (ФОТО)

На придністровській ділянці кордону з Молдовою облаштовують інфраструктуру. Там встановлюють біспектральні камери та будують рокадну дорогу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

У відомстві зауважують, що будівництво дасть змогу прикордонним нарядам більш оперативно пересуватися вздовж кордону та забезпечить швидке реагування на можливі зміни в обстановці, а також покращить умови несення служби.

Водночас біспектральні камери дозволять у режимі онлайн ефективно контролювати ситуацію на кордоні, адже вони фіксують зображення у двох спектральних діапазонах: видимому та інфрачервоному.

У ДПСУ наголошують, що розбудова такої інфраструктури на цій ділянці є важливим стратегічним завданням, спрямованим на зміцнення обороноздатності держави.

Нагадаємо, Україна розпочала будівництво майданчика для стоянки та відпочинку транспорту поблизу міжнародного пункту пропуску "Рені – Джюрджулешть". Цей проєкт, що реалізується на автодорозі М-15 Одеса – Рені, що з’єднує Україну з Молдовою.