Бизнес и образование: как "Метинвест" формирует новое поколение специалистов

Компания “Метинвест” считает техническое образование в Украине вопросом национальной безопасности и активно инвестирует в подготовку специалистов. Партнерство с вузами, стажировка и практические программы – ключ к формированию специалистов, которые останутся, будут работать и будут отстраивать страну.

Об этом сообщил директор департамента корпоративных коммуникаций группы "Метинвест" Олег Давиденко, выступая в рамках HR Wisdom Summit 2025, среди организаторов которого является Delo.ua.

Почему будущее экономики зависит от технического образования

Развитие технического образования в Украине приобретает критическое значение, а эффективное партнерство между университетами и бизнесом становится ключом к подготовке специалистов по восстановлению страны.

"Техическое образование – это вопрос национальной безопасности Украины", – отмечает Давиденко.

По его словам, техническое образование недооценено в Украине, кроме сферы ИТ, хотя именно оно формирует основу промышленного развития и будущего восстановления страны. В условиях войны это становится вопросом национальной безопасности: сколько украинцев останутся дома, получат знания и будут работать на создание новой экономики.

"Мы не можем позволить себе импортировать товары, знания и специалистов. Они должны быть здесь. Кто будет отстраивать то, что разрушено? Кто будет создавать новые заводы и предприятия? Это должны быть те, кто уже сегодня учится", – отмечает он.

"Метинвест" инвестирует в образование и создает сквозные программы подготовки – от обучения до стажировки и трудоустройства. Компания уже поддержала более 300 магистров технических вузов, готовых работать на предприятиях. Успешным примером является инвестиция в политехнику на сумму 500 млн грн.

Давиденко подчеркнул, что ключом к качественному образованию является тесное партнерство с бизнесом. Высшие учебные заведения должны не только самостоятельно инвестировать в развитие, но и привлекать отраслевых партнеров для создания совместных программ.

"Партнерство – это ключевая история для создания целевых, высококачественных и быстрых побед", – заключает он.

Олег Давиденко на HR Wisdom Summit 2025. Фото: Delo.ua

О "Метинвесте"

"Метинвест" — международная вертикально интегрированная горно-металлургическая компания с активами в Украине, Европе и США. Группа занимается добычей железной руды и коксующегося угля, производством стали, проката и труб, а также имеет собственную торговую сеть.

Компания охватывает полный производственный цикл – от сырья до готовой продукции – и является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Значительная часть средств "Метинвест" инвестирует в развитие украинской экономики, модернизацию производства и социальные инициативы.

"Метинвест" активно поддерживает гуманитарные проекты, в частности "Спасаем жизнь", помогает ВСУ и внедряет современные технологии, включая искусственный интеллект. Отдельным направлением стала инициатива "Стальная мечта" — серия решений для восстановления инфраструктуры на базе металлических конструкций.