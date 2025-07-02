Бізнес і освіта: як "Метінвест" формує нове покоління спеціалістів

Компанія “Метінвест” вважає технічну освіту в Україні питанням національної безпеки та активно інвестує у підготовку спеціалістів. Партнерство з вишами, стажування та практичні програми – ключ до формування фахівців, які залишаться, працюватимуть і відбудовуватимуть країну.

Про це повідомив директор департаменту корпоративних комунікацій групи "Метінвест" Олег Давиденко під час виступу в межах HR Wisdom Summit 2025, серед організаторів якого є Delo.ua.

Чому майбутнє економіки залежить від технічної освіти

Розвиток технічної освіти в Україні набуває критичного значення, а ефективне партнерство між університетами та бізнесом стає ключем до підготовки фахівців для відбудови країни.

"Техічна освіта – це питання національної безпеки України", – наголошує Давиденко.

За його словами, технічна освіта – недооцінена в Україні, окрім сфери ІТ, хоча саме вона формує основу промислового розвитку та майбутньої відбудови країни. В умовах війни це стає питанням національної безпеки: скільки українців залишаться вдома, отримають знання і працюватимуть на створення нової економіки.

"Ми не можемо дозволити собі імпортувати товари, знання та спеціалістів. Вони мають бути тут. Хто буде відбудовувати те, що зруйновано? Хто буде створювати нові заводи та підприємства? Це мають бути ті, хто вже сьогодні вчиться", – зазначає він.

"Метінвест" інвестує в освіту і створює наскрізні програми підготовки – від навчання до стажування та працевлаштування. Компанія вже підтримала понад 300 магістрів технічних вишів, які готові працювати на підприємствах. Успішним прикладом є інвестиція у політехніку на суму 500 млн грн.

Давиденко наголосив, що ключем до якісної освіти є тісне партнерство з бізнесом. Вищі навчальні заклади мають не лише самостійно інвестувати в розвиток, а й залучати галузевих партнерів для створення спільних програм.

"Партнерство – це ключова історія для створення цільових, високоякісних і швидких перемог", – підсумовує він.

Олег Давиденко на HR Wisdom Summit 2025. Фото: Delo.ua

Про "Метінвест"

"Метінвест" — міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна компанія з активами в Україні, Європі та США. Група займається видобутком залізної руди та коксівного вугілля, виробництвом сталі, прокату та труб, а також має власну торговельну мережу.

Компанія охоплює повний виробничий цикл – від сировини до готової продукції – і є одним з найбільших платників податків в Україні. Значну частину коштів "Метінвест" інвестує у розвиток української економіки, модернізацію виробництва та соціальні ініціативи.

"Метінвест" активно підтримує гуманітарні проєкти, зокрема "Рятуємо життя", допомагає ЗСУ та впроваджує сучасні технології, включно зі штучним інтелектом. Окремим напрямом стала ініціатива "Сталева мрія" — серія рішень для відбудови інфраструктури на базі металевих конструкцій.