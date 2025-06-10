Інновації "Метінвесту": ШІ захищає робітників та оптимізує виробництво

Українська металургійна компанія "Метінвест" активно впроваджує новітні технології штучного інтелекту від передових систем комп'ютерного зору до власної інтелектуальної обробки документів – компанія використовує всі досягнення ШІ для підвищення ефективності та безпеки своїх підприємств.

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Про те, як вони впливають на ефективність бізнес-процесів, розповіли фінансова директорка Групи Юлія Данкова та керівник команди з розроблення R&D продуктів Метінвест Діджитал Антон Іщенко на XIII Щорічному форумі фінансових директорів України в Києві.

За словами Данкової, сучасні рішення на базі технологій комп’ютерного зору (Computer Vision) та інтелектуального оброблення документів (Intelligent Document Processing) дають змогу миттєво зчитувати, аналізувати та класифікувати документи з різних джерел.

З 2023 року "Метінвест" активно використовує myOCR — власну інтелектуальну систему для оброблення документів. Ця платформа щомісяця опрацьовує до 40 тисяч сторінок, включно з конфіденційними даними.

Впровадження myOCR дозволяє компанії заощаджувати близько 20 тисяч годин робочого часу на рік. Крім того, система інтегрована з універсальним перекладачем, що забезпечує швидкий переклад документів з іноземних мов на українську.

Також у компанії запровадили єдине рішення для систем комп’ютерного зору SPAIS: ця система допомагає виявляти порушення безпеки на виробництві, а також веде автоматичний контроль якості слябів. Система фіксує контур, виявляє дефекти, вимірює обрізки та оперативно передає результати працівникам для подальших дій.

У своїй роботі з ШІ та автоматизації "Метінвест" надає пріоритет рішенням Microsoft та власним розробкам, що базуються на їхньому технологічному стеку. Це дозволяє компанії забезпечувати надійність та сумісність своїх систем.

Важливою складовою впровадження нових технологій є інформаційна безпека. Усі розробки проходять обов'язкову перевірку службою безпеки як на етапі впровадження, так і під час експлуатації. Це гарантує захист даних та стабільну роботу систем.

Перед тим, як підключити роботизовані системи до реального робочого процесу, вони проходять навчання та тестування на великих обсягах даних.

За словами Антона Іщенка, за п’ять років роботи з інтелектуальної автоматизації процесів Метінвест запровадив понад 500 рішень на різних технологіях, що дало змогу автоматизувати близько 200 тисяч годин роботи — еквівалент приблизно 100 штатних співробітників.

"У 2020 році ми могли автоматизувати близько 70% процесів, а 30% залишалося недоступними через обмеженість технологій. Сьогодні цей показник зріс до 95%. Це відкриває зовсім інші можливості, і ми активно рухаємося в цьому напрямі", — наголошує Антон Іщенко.

"Метінвест" активно залучає своїх працівників до процесу автоматизації, даючи їм змогу самостійно записувати бізнес-процеси та робочі дії. Це відбувається за допомогою таких інструментів, як Task Mining, Power Automate та SAP Scripts.

Такий підхід дозволяє збирати якісні та структуровані вимоги до автоматизації безпосередньо від джерел. Зібрані дані потім аналізуються та перетворюються на автоматизовані сценарії.

Завдяки використанню Power Automate та Microsoft Copilot (корпоративний аналог ChatGPT), співробітники "Метінвесту" можуть автоматизувати повсякденні завдання без спеціальних знань у програмуванні. Це значно спрощує впровадження інновацій та підвищує загальну ефективність компанії.

Раніше "Метінвест" Ріната Ахметова запровадив на підприємствах ШІ-рішення для контролю якості виробництва. Штучний інтелект виявляє дефекти при виробництві слябів – металургійного напівфабрикату, з якого виготовляється листовий прокат на заводі "Запоріжсталь". Робоча назва рішення – ForgeCheck, за прогнозами, він допоможе компанії економити від $250 000 на рік.