Бизнес получил 2,9 млрд грн льготных кредитов за неделю: лидерами стали прифронтовые регионы

За прошедшую неделю украинские предприниматели оформили 749 новых кредитов на общую сумму 2,9 миллиарда гривен в рамках государственной инициативы "Доступные кредиты 5-7-9%". Наибольший рост по сумме выданных средств был зафиксирован среди предприятий, работающих в зонах высокого военного риска.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

За неделю этот предприниматели из прифронтовых регионов привлекли дополнительно 0,9 миллиарда гривен, что составляет почти 31% от всех новых кредитных ресурсов, выданных за указанный период.

С начала 2026 года представители бизнеса получили в рамках программы 14,6 тысяч кредитов на общую сумму 63,7 миллиарда гривен.

Наибольшие объемы финансирования с начала года распределились следующим образом:

предприятия в зонах высокого военного риска - 21,5 миллиарда гривен;

перерабатывающая промышленность - 17,6 миллиарда гривен;

инвестиционные проекты - 9,7 миллиарда гривен.

С момента запуска программы в феврале 2020 года предприниматели привлекли 149,1 тысяч кредитов на общую сумму 523,7 миллиарда гривен. В период действия военного положения было оформлено 114,3 тысячи ссуд на сумму 434,1 миллиарда гривен.

В первую десятку лидеров по количеству полученных кредитных средств вошли четыре региона:

Днепропетровская область;

Одесская область;

Киевская область;

Харьковская область.

Наибольшую финансовую активность представляют предприятия аграрного сектора, сферы оптовой и розничной торговли, а также перерабатывающей промышленности.

Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" направлена на поддержку микро-, малого и среднего предпринимательства путем уменьшения стоимости кредитных ресурсов. Снижение процентных ставок обеспечивается за счет компенсаций или гарантий со стороны государства.

Для компаний, осуществляющих деятельность в зонах высокого военного риска, предусмотрены специальные условия: льготная ставка на инвестиционные цели составляет 1% годовых в течение первых 5 лет эксплуатации ссуды и 5% годовых в последующие периоды.

Начиная с 2024 года приоритетом программы является кредитование инвестиционных проектов, обеспечивающих создание новых рабочих мест, техническую модернизацию предприятий и общее восстановление экономики. Заемные средства привлекаются на расширение производственных линий, внедрение энергосберегающих технологий, развитие инфраструктуры и восстановление поврежденных в результате боевых действий объектов. В реализации программы участвуют 48 уполномоченных банковских учреждений.

Ранее сообщалось, что с января 2026 года предприниматели привлекли 60,8 млрд грн льготных средств, причем за последнюю неделю сумма кредитования составила 4,4 млрд грн.