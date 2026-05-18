Бізнес отримав 2,9 млрд грн пільгових кредитів за тиждень: лідерами стали прифронтові регіони

Бізнес отримав 2,9 млрд грн пільгових кредитів за тиждень / Shutterstock

За минулий тиждень українські підприємці оформили 749 нових кредитів на загальну суму 2,9 мільярда гривень у межах державної ініціативи "Доступні кредити 5-7-9%". Найбільше зростання за сумою виданих коштів зафіксовано серед підприємств, що працюють у зонах високого воєнного ризику.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

За тиждень цей підприємці з прифронтових регіонів залучили додатково 0,9 мільярда гривень, що становить майже 31% від обсягу всіх нових кредитних ресурсів, виданих за вказаний період.

Від початку 2026 року представники бізнесу отримали в межах програми 14,6 тисячі кредитів на загальну суму 63,7 мільярда гривень.

Найбільші обсяги фінансування з початку року розподілилися так:

  • підприємства у зонах високого воєнного ризику — 21,5 мільярда гривень; 
  • переробна промисловість — 17,6 мільярда гривень;
  •  інвестиційні проєкти — 9,7 мільярда гривень.

З моменту запуску програми у лютому 2020 року підприємці залучили 149,1 тисячі кредитів на загальну суму 523,7 мільярда гривень. У період дії воєнного стану було оформлено 114,3 тисячі позик на суму 434,1 мільярда гривень.

До першої десятки лідерів за кількістю отриманих кредитних коштів увійшли чотири регіони:

  • Дніпропетровська область; 
  • Одеська область; 
  • Київська область; 
  • Харківська область.

Найбільшу фінансову активність демонструють підприємства аграрного сектору, сфери гуртової та роздрібної торгівлі, а також переробної промисловості.

Державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" спрямована на підтримку мікро-, малого та середнього підприємництва шляхом зменшення вартості кредитних ресурсів. Зниження відсоткових ставок забезпечується за рахунок компенсацій або гарантій із боку держави.

Для компаній, які провадять діяльність у зонах високого воєнного ризику, передбачені спеціальні умови: пільгова ставка на інвестиційні цілі становить 1% річних протягом перших 5 років експлуатації позики та 5% річних у наступні періоди.

Починаючи з 2024 року, пріоритетом програми є кредитування інвестиційних проєктів, що забезпечують створення нових робочих місць, технічну модернізацію підприємств та загальне відновлення економіки. Позикові кошти залучаються на розширення виробничих ліній, впровадження енергозберігаючих технологій, розбудову інфраструктури та відбудову пошкоджених внаслідок бойових дій об'єктів. У реалізації програми беруть участь 48 уповноважених банківських установ.

Раніше повідомлялося, що з січня 2026 року підприємці залучили 60,8 млрд грн пільгових коштів, причому за останній тиждень сума кредитування склала 4,4 млрд грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук