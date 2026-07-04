Бизнес просит разрешить списывать уничтоженное имущество без инвентаризации

Европейская Бизнес Ассоциация предложила Министерству финансов изменить правила инвентаризации, чтобы предприятия могли списывать уничтоженные, утраченные или недоступные из-за оккупации активы на основании официальных документов без ожидания физического доступа к имуществу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Европейской Бизнес Ассоциации.

Речь идет о товарах и других активах, оставшихся на временно оккупированных территориях или уничтоженных в результате боевых действий. Компании могут иметь документы, подтверждающие такие потери, в частности:

акты ГСЧС;

документы военных администраций;

материалы уголовных производств;

подтверждение форс-мажорных обстоятельств;

другие документы компетентных органов

В то же время действующее Положение об инвентаризации активов и обязательств фактически разрешает списание только после проведения инвентаризации. Провести ее можно при условии безопасного и беспрепятственного доступа к имуществу.

Поэтому предприятия не могут своевременно отразить подтвержденные потери в бухгалтерском учете до деоккупации территорий или восстановления доступа к активам. В ходе налоговых проверок контролирующие органы также могут не признавать списание без инвентаризации, что создает споры и правовую неопределенность.

ЕБА предлагает дополнить положения нормами, позволяющими отражать потерю, уничтожение или потерю контроля над активами на временно оккупированных территориях или в районах боевых действий при наличии соответствующих документов. По мнению ассоциации, это должно обеспечить более достоверное отражение потерь в финансовой отчетности и приблизить правила бухгалтерского учета к условиям военного положения.

Кроме этого, Кабинет министров упростил процедуру списания уничтоженного или безвозвратно поврежденного военного имущества, отменив обязательные акты технического состояния и сложные расчеты износа.