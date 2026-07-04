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Бизнес просит разрешить списывать уничтоженное имущество без инвентаризации

Бизнес просит разрешить списывать уничтоженное имущество без инвентаризации
Бизнес просит разрешить списывать уничтоженное имущество без инвентаризации

Европейская Бизнес Ассоциация предложила Министерству финансов изменить правила инвентаризации, чтобы предприятия могли списывать уничтоженные, утраченные или недоступные из-за оккупации активы на основании официальных документов без ожидания физического доступа к имуществу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Европейской Бизнес Ассоциации.

Речь идет о товарах и других активах, оставшихся на временно оккупированных территориях или уничтоженных в результате боевых действий. Компании могут иметь документы, подтверждающие такие потери, в частности:

  • акты ГСЧС;
  • документы военных администраций;
  • материалы уголовных производств;
  • подтверждение форс-мажорных обстоятельств;
  • другие документы компетентных органов

В то же время действующее Положение об инвентаризации активов и обязательств фактически разрешает списание только после проведения инвентаризации. Провести ее можно при условии безопасного и беспрепятственного доступа к имуществу.

Поэтому предприятия не могут своевременно отразить подтвержденные потери в бухгалтерском учете до деоккупации территорий или восстановления доступа к активам. В ходе налоговых проверок контролирующие органы также могут не признавать списание без инвентаризации, что создает споры и правовую неопределенность.

ЕБА предлагает дополнить положения нормами, позволяющими отражать потерю, уничтожение или потерю контроля над активами на временно оккупированных территориях или в районах боевых действий при наличии соответствующих документов. По мнению ассоциации, это должно обеспечить более достоверное отражение потерь в финансовой отчетности и приблизить правила бухгалтерского учета к условиям военного положения.

Кроме этого, Кабинет министров упростил процедуру списания уничтоженного или безвозвратно поврежденного военного имущества, отменив обязательные акты технического состояния и сложные расчеты износа.

Автор:
Татьяна Гойденко