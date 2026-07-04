Бізнес просить дозволити списувати знищене майно без інвентаризації

Європейська Бізнес Асоціація запропонувала Міністерству фінансів змінити правила інвентаризації, щоб підприємства могли списувати знищені, втрачені або недоступні через окупацію активи на підставі офіційних документів без очікування фізичного доступу до майна.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Європейської Бізнес Асоціації.

Йдеться про товари та інші активи, що залишилися на тимчасово окупованих територіях або були знищені внаслідок бойових дій. Компанії можуть мати документи, які підтверджують такі втрати, зокрема:

акти ДСНС;

документи військових адміністрацій;

матеріали кримінальних проваджень;

підтвердження форс-мажорних обставин;

інші документи компетентних органів.

Водночас чинне Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань фактично дозволяє списання лише після проведення інвентаризації. Провести її можна за умови безпечного та безперешкодного доступу до майна.

Через це підприємства не можуть своєчасно відобразити підтверджені втрати в бухгалтерському обліку до деокупації територій або відновлення доступу до активів. Під час податкових перевірок контролюючі органи також можуть не визнавати списання без інвентаризації, що створює спори та правову невизначеність.

ЄБА пропонує доповнити положення нормами, які дозволять відображати втрату, знищення або втрату контролю над активами на тимчасово окупованих територіях чи в районах бойових дій за наявності належних документів. На думку асоціації, це має забезпечити достовірніше відображення втрат у фінансовій звітності та наблизити правила бухгалтерського обліку до умов воєнного стану.

Окрім цього Кабінет міністрів спростив процедуру списання знищеного або безповоротно пошкодженого військового майна, скасувавши обов’язкові акти технічного стану та складні розрахунки зносу.