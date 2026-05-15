Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,01

EUR

51,44

--0,06

Наличный курс:

USD

43,88

43,80

EUR

51,71

51,50

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Бизнес сможет покупать электричество напрямую у производителей и избежать отключений

Линии электропередачи
Бизнес сможет покупать электричество напрямую у производителей и избежать отключений / Unsplash

Министерство энергетики инициирует введение прямых контрактов между бизнесом и производителями электроэнергии. Это позволит предприятиям покупать электричество непосредственно у электростанций, минуя общий рынок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Благодаря новому механизму компании получат стабильную цену и надежное энергоснабжение, а энергетики могут строить новые газопоршневые или газотурбинные установки рядом с конкретными заводами.

Главные преимущества новых правил

Правительство подготовило специальные условия для предприятий, инвестирующих в локальную генерацию.

Ключевые детали инициативы:

  • Отмена ограничений: предприятия, самостоятельно обеспечивающие себя электричеством хотя бы на 60%, не будут отключать от сети даже во время дефицита мощности в стране.
  • Стабильность для производства: прямые договоры позволяют бизнесу работать без остановок, имея прогнозируемые затраты на энергию.
  • Развитие сети: строительство малых электростанций непосредственно у потребителей уменьшает нагрузку на государственную энергосистему и повышает ее устойчивость.

За прошлый год НКРЭКУ выдала уже 259 новых лицензий в сфере электроэнергетики, что свидетельствует о высокой готовности бизнеса инвестировать в собственные источники питания.

Напомним, украинская энергетика получит более 12 млн евро от Канады. Эти средства переданы Фонду поддержки энергетики Украины, который помогает закупать оборудование и восстанавливать критическую инфраструктуру после обстрелов.

Автор:
Максим Кольц