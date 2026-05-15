- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Бизнес сможет покупать электричество напрямую у производителей и избежать отключений
Министерство энергетики инициирует введение прямых контрактов между бизнесом и производителями электроэнергии. Это позволит предприятиям покупать электричество непосредственно у электростанций, минуя общий рынок.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля.
Благодаря новому механизму компании получат стабильную цену и надежное энергоснабжение, а энергетики могут строить новые газопоршневые или газотурбинные установки рядом с конкретными заводами.
Главные преимущества новых правил
Правительство подготовило специальные условия для предприятий, инвестирующих в локальную генерацию.
Ключевые детали инициативы:
- Отмена ограничений: предприятия, самостоятельно обеспечивающие себя электричеством хотя бы на 60%, не будут отключать от сети даже во время дефицита мощности в стране.
- Стабильность для производства: прямые договоры позволяют бизнесу работать без остановок, имея прогнозируемые затраты на энергию.
- Развитие сети: строительство малых электростанций непосредственно у потребителей уменьшает нагрузку на государственную энергосистему и повышает ее устойчивость.
За прошлый год НКРЭКУ выдала уже 259 новых лицензий в сфере электроэнергетики, что свидетельствует о высокой готовности бизнеса инвестировать в собственные источники питания.
Напомним, украинская энергетика получит более 12 млн евро от Канады. Эти средства переданы Фонду поддержки энергетики Украины, который помогает закупать оборудование и восстанавливать критическую инфраструктуру после обстрелов.