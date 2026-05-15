Бизнес сможет покупать электричество напрямую у производителей и избежать отключений

Министерство энергетики инициирует введение прямых контрактов между бизнесом и производителями электроэнергии. Это позволит предприятиям покупать электричество непосредственно у электростанций, минуя общий рынок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Благодаря новому механизму компании получат стабильную цену и надежное энергоснабжение, а энергетики могут строить новые газопоршневые или газотурбинные установки рядом с конкретными заводами.

Главные преимущества новых правил

Правительство подготовило специальные условия для предприятий, инвестирующих в локальную генерацию.

Ключевые детали инициативы:

Отмена ограничений: предприятия, самостоятельно обеспечивающие себя электричеством хотя бы на 60%, не будут отключать от сети даже во время дефицита мощности в стране.

Стабильность для производства: прямые договоры позволяют бизнесу работать без остановок, имея прогнозируемые затраты на энергию.

Развитие сети: строительство малых электростанций непосредственно у потребителей уменьшает нагрузку на государственную энергосистему и повышает ее устойчивость.

За прошлый год НКРЭКУ выдала уже 259 новых лицензий в сфере электроэнергетики, что свидетельствует о высокой готовности бизнеса инвестировать в собственные источники питания.

Напомним, украинская энергетика получит более 12 млн евро от Канады. Эти средства переданы Фонду поддержки энергетики Украины, который помогает закупать оборудование и восстанавливать критическую инфраструктуру после обстрелов.