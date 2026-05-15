Бізнес зможе купувати електрику напряму у виробників та уникнути відключень

Міністерство енергетики ініціює впровадження прямих контрактів між бізнесом та виробниками електроенергії. Це дозволить підприємствам купувати електрику безпосередньо у електростанцій, оминаючи загальний ринок.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Завдяки новому механізму компанії отримають стабільну ціну та надійне енергопостачання, а енергетики зможуть будувати нові газопоршневі чи газотурбінні установки поруч із конкретними заводами.

Головні переваги нових правил

Уряд підготував спеціальні умови для підприємств, які інвестують у локальну генерацію.

Ключові деталі ініціативи:

Скасування обмежень: підприємства, які самостійно забезпечують себе електрикою хоча б на 60%, не будуть відключати від мережі навіть під час дефіциту потужності в країні.

Стабільність для виробництва: прямі договори дозволяють бізнесу працювати без зупинок, маючи прогнозовані витрати на енергію.

Розвиток мережі: будівництво малих електростанцій безпосередньо біля споживачів зменшує навантаження на державну енергосистему та підвищує її стійкість.

За минулий рік НКРЕКП видала вже 259 нових ліцензій у сфері електроенергетики, що свідчить про високу готовність бізнесу інвестувати у власні джерела живлення.

Нагадаємо, українська енергетика отримає понад 12 млн євро від Канади. Ці кошти передано до Фонду підтримки енергетики України, що допомагає закуповувати обладнання та відновлювати критичну інфраструктуру після обстрілів.