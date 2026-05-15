Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,01

EUR

51,44

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,88

43,80

EUR

51,71

51,50

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Бізнес зможе купувати електрику напряму у виробників та уникнути відключень

Лінії електропередачі
Бізнес зможе купувати електрику напряму у виробників та уникнути відключень / Unsplash

Міністерство енергетики ініціює впровадження прямих контрактів між бізнесом та виробниками електроенергії. Це дозволить підприємствам купувати електрику безпосередньо у електростанцій, оминаючи загальний ринок.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Завдяки новому механізму компанії отримають стабільну ціну та надійне енергопостачання, а енергетики зможуть будувати нові газопоршневі чи газотурбінні установки поруч із конкретними заводами.

Головні переваги нових правил

Уряд підготував спеціальні умови для підприємств, які інвестують у локальну генерацію.

Ключові деталі ініціативи:

  • Скасування обмежень: підприємства, які самостійно забезпечують себе електрикою хоча б на 60%, не будуть відключати від мережі навіть під час дефіциту потужності в країні.
  • Стабільність для виробництва: прямі договори дозволяють бізнесу працювати без зупинок, маючи прогнозовані витрати на енергію.
  • Розвиток мережі: будівництво малих електростанцій безпосередньо біля споживачів зменшує навантаження на державну енергосистему та підвищує її стійкість.

За минулий рік НКРЕКП видала вже 259 нових ліцензій у сфері електроенергетики, що свідчить про високу готовність бізнесу інвестувати у власні джерела живлення.

Нагадаємо, українська енергетика отримає понад 12 млн євро від Канади. Ці кошти передано до Фонду підтримки енергетики України, що допомагає закуповувати обладнання та відновлювати критичну інфраструктуру після обстрілів.

Автор:
Максим Кольц