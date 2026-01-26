Бизнес требует цифровизировать процедуру перерегистрации подержанных автомобилей

Несмотря на вступление в силу постановления Кабинета министров №963 еще 15 августа 2025 года, автобизнес до сих пор не может воспользоваться упрощенной процедурой перерегистрации подержанных автомобилей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Документ должен позволить бизнесу самостоятельно перерегистрировать авто на покупателей. Однако, как отмечают эксперты Ассоциации, главным препятствием стала техническая неготовность системы: функционал в программе по оформлению доверенностей в простой письменной форме через Единый государственный реестр МВД так и не заработал.

Для рынка и клиентов это важно по нескольким причинам:

Упрощение процедур. Покупатель авто должен получить возможность оформить доверенность непосредственно у экономящего время продавца.

Право на перерегистрацию. Бизнес может завершить процесс перерегистрации авто на нового владельца самостоятельно.

Устранение технических барьеров. Отсутствие обновлений в программном обеспечении фактически блокирует исполнение действующей законодательной нормы.

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к министру внутренних дел и руководителю Главного сервисного центра МВД с просьбой как можно быстрее доработать программное обеспечение. Это позволит бизнесу предоставлять услуги по перерегистрации авто в полном объеме в соответствии с законом

Напомним, украинский маркетплейс AUTO.RIA первым на автомобильном рынке интегрировал услугу "Действия" по перерегистрации авто. Теперь переоформить автомобиль, выбранный на маркетплейсе, возможно в несколько кликов.