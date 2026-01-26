Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,65

+0,13

Готівковий курс:

USD

43,30

43,17

EUR

51,25

51,00

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Бізнес вимагає цифровізувати процедуру перереєстрації вживаних автомобілів

перереєстрації вживаних автомобілів
Бізнес вимагає цифровізувати процедуру перереєстрації автомобілів

Попри набрання чинності постанови Кабінету міністрів №963 ще 15 серпня 2025 року, автобізнес досі не може скористатися спрощеною процедурою перереєстрації вживаних автомобілів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Документ мав дозволити бізнесу самостійно перереєстровувати авто на покупців. Однак, як зазначають експерти Асоціації, головною перешкодою стала технічна неготовність системи: функціонал у програмі для оформлення довіреностей у простій письмовій формі через Єдиний державний реєстр МВС так і не запрацював.

Для ринку та клієнтів це важливо з кількох причин:

  • Спрощення процедур. Покупець авто має отримати можливість оформити довіреність безпосередньо у продавця, що економить час.
  • Право на перереєстрацію. Бізнес може завершити процес перереєстрації авто на нового власника самостійно.
  • Усунення технічних бар’єрів. Відсутність оновлень у програмному забезпеченні фактично блокує виконання чинної законодавчої норми.

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до міністра внутрішніх справ та керівника Головного сервісного центру МВС з проханням якнайшвидше доопрацювати програмне забезпечення. Це дозволить бізнесу надавати послуги з перереєстрації авто у повному обсязі відповідно до закону

Нагадаємо, український маркетплейс AUTO.RIA першим на автомобільному ринку інтегрував послугу “Дії” з перереєстрації авто. Тепер переоформити авто, обране на маркетплейсі, можливо у декілька кліків. 

Автор:
Тетяна Гойденко