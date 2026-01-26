Бізнес вимагає цифровізувати процедуру перереєстрації вживаних автомобілів

Попри набрання чинності постанови Кабінету міністрів №963 ще 15 серпня 2025 року, автобізнес досі не може скористатися спрощеною процедурою перереєстрації вживаних автомобілів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Документ мав дозволити бізнесу самостійно перереєстровувати авто на покупців. Однак, як зазначають експерти Асоціації, головною перешкодою стала технічна неготовність системи: функціонал у програмі для оформлення довіреностей у простій письмовій формі через Єдиний державний реєстр МВС так і не запрацював.

Для ринку та клієнтів це важливо з кількох причин:

Спрощення процедур. Покупець авто має отримати можливість оформити довіреність безпосередньо у продавця, що економить час.

Право на перереєстрацію. Бізнес може завершити процес перереєстрації авто на нового власника самостійно.

Усунення технічних бар’єрів. Відсутність оновлень у програмному забезпеченні фактично блокує виконання чинної законодавчої норми.

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до міністра внутрішніх справ та керівника Головного сервісного центру МВС з проханням якнайшвидше доопрацювати програмне забезпечення. Це дозволить бізнесу надавати послуги з перереєстрації авто у повному обсязі відповідно до закону

Нагадаємо, український маркетплейс AUTO.RIA першим на автомобільному ринку інтегрував послугу “Дії” з перереєстрації авто. Тепер переоформити авто, обране на маркетплейсі, можливо у декілька кліків.