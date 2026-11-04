Бизнесу упростили анализ судебной практики: можно видеть, как применяют позиции Верховного суда

В Реестре правовых позиций Верховного Суда уже собрано 13 963 правовых заключения. Чаще всего украинские суды ссылаются на позиции по делам по выплатам военнослужащим, пенсиям и кредитным спорам, а самую популярную из них процитировали в судебных решениях почти 279 тыс. раз.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Опендатабота.

Чаще всего суды ссылаются на правовую позицию по делу №160/8324/19 о пересчете денежного довольствия военнослужащих. Она встречается в судебных решениях почти в 279 тыс. раз.

На втором месте — позиция по делу №420/2473/22 о доплатах пенсий бывшим работникам органов внутренних дел. На нее суды ссылались более 205 тысяч раз.

Третье место занимает дело №440/6017/21 по расчету должностных окладов для пересчета военных пенсий – более 182 тыс. цитирований.

Среди наиболее востребованных также правовые позиции по пенсионным выплатам пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, кредитным договорам, взысканию процентов и штрафам по кредитам, а также компенсации расходов на юридическую помощь.

Почти 2 тысячи новых позиций за неполный 2026 год

Больше правовых позиций в реестре датированы 2021 годом - 5 747, или около 41% от общего количества.

В последующие годы база в среднем пополнялась примерно на 1,5 тысячи позиций ежегодно.

За неполный 2026 год к ней уже добавили 1993 правовые позиции — больше, чем за любой полный год с начала полномасштабной войны.

Для сравнения, в 2022 году прибавили 1345 позиций, в 2023-м - 1436, в 2024-м - 1499, а в 2025 году - 1576.

В реестре можно проверить, как суды применяют позицию

В Реестре правовых позиций также работает раздел "Правоприменение". Он позволяет найти судебные решения, в которых использовалось конкретное заключение Верховного Суда.

Это позволяет юристам и адвокатам не только найти нужную правовую позицию, но и проверить, как именно ее применяли суды в подобных спорах.

Правовая позиция – это заключение Верховного Суда относительно применения норм материального или процессуального права, который суды учитывают для обеспечения единства судебной практики.

Напомним, ранее Dilo писало, что судебная аналитика помогает бизнесу проверять контрагентов еще до заключения сделок. Через судебные регистры можно отслеживать споры компании, решения различных инстанций и риски, которые могут повлиять на будущее сотрудничество.