Бізнесу спростили аналіз судової практики: можна бачити, як застосовують позиції Верховного Суду

У Реєстрі правових позицій Верховного Суду вже зібрано 13 963 правові висновки. Найчастіше українські суди посилаються на позиції у справах щодо виплат військовослужбовцям, пенсій та кредитних спорів, а найпопулярнішу з них процитували у судових рішеннях майже 279 тис. разів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Опендатаботу.

Найчастіше суди посилаються на правову позицію у справі №160/8324/19 щодо перерахунку грошового забезпечення військовослужбовців. Вона зустрічається у судових рішеннях майже 279 тис. разів.

На другому місці — позиція у справі №420/2473/22 щодо доплат до пенсій колишнім працівникам органів внутрішніх справ. На неї суди посилалися понад 205 тис. разів.

Третє місце посідає справа №440/6017/21 щодо розрахунку посадових окладів для перерахунку військових пенсій — понад 182 тис. цитувань.

Серед найбільш затребуваних також правові позиції щодо пенсійних виплат постраждалим від Чорнобильської катастрофи, кредитних договорів, стягнення відсотків та штрафів за кредитами, а також компенсації витрат на правничу допомогу.

Майже 2 тисячі нових позицій за неповний 2026 рік

Найбільше правових позицій у реєстрі датовані 2021 роком — 5 747, або близько 41% від загальної кількості.

У наступні роки база в середньому поповнювалася приблизно на 1,5 тис. позицій щорічно.

За неповний 2026 рік до неї вже додали 1 993 правові позиції — більше, ніж за будь-який повний рік від початку повномасштабної війни.

Для порівняння, у 2022 році додали 1 345 позицій, у 2023-му — 1 436, у 2024-му — 1 499, а у 2025 році — 1 576.

У реєстрі можна перевірити, як суди застосовують позицію

У Реєстрі правових позицій також працює розділ “Правозастосування”. Він дозволяє знайти судові рішення, у яких використовувався конкретний висновок Верховного Суду.

Це дає змогу юристам та адвокатам не лише знайти потрібну правову позицію, а й перевірити, як саме її застосовували суди у схожих спорах.

Правова позиція — це висновок Верховного Суду щодо застосування норм матеріального або процесуального права, який суди враховують для забезпечення єдності судової практики.

Нагадаємо, раніше Dilo писало, що судова аналітика допомагає бізнесу перевіряти контрагентів ще до укладання угод. Через судові реєстри можна відстежувати спори компанії, рішення різних інстанцій та ризики, які можуть вплинути на майбутню співпрацю.