BlackRock GIP ведет переговоры о покупке Aligned Data Centers за $40 млрд

BlackRock Global Infrastructure Partners обсуждает возможное приобретение Aligned Data Centers, которое может стать одним из крупнейших сделок года. По данным источников Bloomberg, компанию, поддерживаемую Macquarie, могут оценить примерно в 40 миллиардов долларов. Официальное объявление может состояться уже в ближайшие дни.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

В переговорах также принимает участие MGX – инвестиционная компания, созданная суверенным фондом Mubadala Investment, которая планирует инвестировать отдельно в рамках соглашения. Mubadala уже раньше вкладывала средства в Aligned.

BlackRock параллельно изучает другие крупные поглощения, в частности, возможность покупки энергетической компании AES Corp. с капитализацией около $38 млрд, учитывая рост спроса на электроэнергию со стороны бизнеса, активно внедряющего приложения искусственного интеллекта.

Планируемое приобретение Aligned происходит на фоне глобальной гонки за активы, связанные с развитием искусственного интеллекта. Спрос на дата-центры, инфраструктуру и микрочипы растет вслед за бумом, вызванным появлением ChatGPT и других AI решений.

По данным Bloomberg, сделка BlackRock по покупке Aligned войдет в топ-5 самых крупных сделок в мире в этом году. Компания уже владеет CyrusOne (вместе с KKR&Co.), которую они приватизировали в 2021 году за $15 млрд.

В начале года Aligned Data Centers получила более $12 млрд инвестиций в виде акционерного капитала и долга от Macquarie Asset Management и других инвесторов. Компания имеет 50 кампусов и 78 дата-центров в США и Южной Америке и активно расширяет свою сеть.

BlackRock совместно с технологической компанией Microsoft планируют запустить инвестиционный фонд на сумму более 30 миллиардов долларов для развития инфраструктуры искусственного интеллекта.