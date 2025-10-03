BlackRock GIP веде переговори про купівлю Aligned Data Centers за $40 млрд

BlackRock Global Infrastructure Partners обговорює можливе придбання Aligned Data Centers, яке може стати однією з найбільших угод року. За даними джерел Bloomberg, компанію, яку підтримує Macquarie, можуть оцінити приблизно у 40 мільярдів доларів. Офіційне оголошення може відбутися вже найближчими днями.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

У переговорах також бере участь MGX — інвестиційна компанія, створена суверенним фондом Mubadala Investment, яка планує інвестувати окремо в рамках угоди. Mubadala вже раніше вкладала кошти в Aligned.

BlackRock паралельно вивчає інші великі поглинання, зокрема можливість купівлі енергетичної компанії AES Corp. із капіталізацією близько $38 млрд, враховуючи зростання попиту на електроенергію з боку бізнесу, що активно впроваджує застосунки штучного інтелекту.

Заплановане придбання Aligned відбувається на тлі глобальної гонки за активи, пов’язані з розвитком штучного інтелекту. Попит на дата-центри, інфраструктуру та мікрочіпи зростає слідом за бумом, викликаним появою ChatGPT та інших AI-рішень.

За даними Bloomberg, угода BlackRock із купівлі Aligned увійде до топ-5 найбільших угод у світі цього року. Компанія вже володіє CyrusOne (разом з KKR & Co.), яку вони приватизували у 2021 році за $15 млрд.

На початку року Aligned Data Centers отримала понад $12 млрд інвестицій у вигляді акціонерного капіталу та боргу від Macquarie Asset Management та інших інвесторів. Компанія має 50 кампусів і 78 дата-центрів у США та Південній Америці та активно розширює свою мережу.

Нагадаємо, BlackRock спільно з технологічною компанією Microsoft планують запустити інвестиційний фонд на суму понад 30 мільярдів доларів для розвитку інфраструктури штучного інтелекту.