Более 270 ипотек в неделю: как работает "єОселя" в 2026 году

Сколько ипотек выдали за неделю и кто получил кредиты в 2026 году? / Freepik

За прошедшую неделю в рамках программы "єОселя" украинцы оформили 275 льготных ипотек на общую сумму 618 млн грн. Чаще всего кредиты получали военные, граждане без собственного жилья и внутренне перемещенные лица.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Кто получает жилье за "єОселя"

За прошедшую неделю в рамках государственной программы "єОселя" украинцы оформили 275 новых ипотечных кредитов на общую сумму 618 млн грн.

Кредиты под 3% годовых получили представители социально важных профессий: в том числе 100 военных и работников сектора безопасности, 13 медиков, 10 педагогов и 3 ученых.

Ипотеку под 7% годовых оформили 93 граждан без собственного жилья, 52 внутренне перемещенных лица и 4 ветерана.

Всего с начала 2026 года программой "єОселя" уже воспользовался 951 украинец, получив льготные ипотечные кредиты почти на 2 млрд грн.

Больше ипотек в рамках программы выдано в Киевской области (88), в Киеве (55) и в Ивано-Франковской области (13).

Программа "єОселя" является составной частью государственной политики "Зроблено в Україні", направленной на поддержку граждан и развитие внутреннего рынка.

Напомним, с октября 2022 года более 23 тысяч украинских семей воспользовались программой доступной ипотеки "єОселя". Общая сумма выданных кредитов достигла 40 миллиардов гривен.

Автор:
Ольга Опенько