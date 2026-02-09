Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,05

--0,09

EUR

50,76

--0,13

Готівковий курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,42

51,24

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Понад 270 іпотек за тиждень: як працює "єОселя" у 2026 році

єОселя
Скільки іпотек видали за тиждень та хто отримав кредити у 2026 році? / Freepik

За минулий тиждень у межах програми “єОселя” українці оформили 275 пільгових іпотек на загальну суму 618 млн грн. Найчастіше кредити отримували військові, громадяни без власного житла та внутрішньо переміщені особи.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Хто отримує житло за "єОселею"

За минулий тиждень у межах державної програми "єОселя" українці оформили 275 нових іпотечних кредитів на загальну суму 618 млн грн.

Кредити під 3% річних отримали представники соціально важливих професій: зокрема 100 військових і працівників сектору безпеки, 13 медиків, 10 педагогів та 3 науковці.

Іпотеку під 7% річних оформили 93 громадяни без власного житла, 52 внутрішньо переміщені особи та 4 ветерани.

Загалом від початку 2026 року програмою "єОселя" вже скористалися 951 українець, отримавши пільгові іпотечні кредити майже на 2 млрд грн.

Найбільше іпотек у межах програми видано в Київській області (88), у Києві (55) та в Івано-Франківській області (13).

Програма "єОселя" є складовою державної політики "Зроблено в Україні", спрямованої на підтримку громадян і розвиток внутрішнього ринку.

Фото 2 — Понад 270 іпотек за тиждень: як працює "єОселя" у 2026 році

Нагадаємо, з жовтня 2022 року понад 23 тисячі українських родин скористалися програмою доступної іпотеки "єОселя". Загальна сума виданих кредитів досягла 40 мільярдів гривень.

Автор:
Ольга Опенько