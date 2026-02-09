Понад 270 іпотек за тиждень: як працює "єОселя" у 2026 році

За минулий тиждень у межах програми “єОселя” українці оформили 275 пільгових іпотек на загальну суму 618 млн грн. Найчастіше кредити отримували військові, громадяни без власного житла та внутрішньо переміщені особи.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Хто отримує житло за "єОселею"

Кредити під 3% річних отримали представники соціально важливих професій: зокрема 100 військових і працівників сектору безпеки, 13 медиків, 10 педагогів та 3 науковці.

Іпотеку під 7% річних оформили 93 громадяни без власного житла, 52 внутрішньо переміщені особи та 4 ветерани.

Загалом від початку 2026 року програмою "єОселя" вже скористалися 951 українець, отримавши пільгові іпотечні кредити майже на 2 млрд грн.

Найбільше іпотек у межах програми видано в Київській області (88), у Києві (55) та в Івано-Франківській області (13).

Програма "єОселя" є складовою державної політики "Зроблено в Україні", спрямованої на підтримку громадян і розвиток внутрішнього ринку.

Нагадаємо, з жовтня 2022 року понад 23 тисячі українських родин скористалися програмою доступної іпотеки "єОселя". Загальна сума виданих кредитів досягла 40 мільярдів гривень.