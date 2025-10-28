Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,07

EUR

48,97

+0,21

Наличный курс:

USD

42,17

42,05

EUR

49,35

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Более 38,9 млн евро уплачено пострадавшим в ДТП, произошедших по вине украинских водителей за границей

ДТП, автомобиль, водитель
Более 38,9 млн евро уплачено пострадавшим в ДТП за границей. / Freepik

По итогам января-сентября 2025 года украинские страховые компании выплатили более 38,9 миллионов евро в качестве возмещения пострадавшим в ДТП за рубежом, вызванных водителями, которые имели действующий международный сертификат "Зеленая карта".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

В течение девяти месяцев 2025 года было урегулировано 11 300 страховых случаев по "Зеленой карте". Это на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году (11 772 случая).

Причины понижения количества дел и договоров

Уменьшение количества урегулированных дел объясняется тем, что украинские автовладельцы, длительно проживающие за границей, вынуждены регистрировать свои транспортные средства по месту фактического проживания и, соответственно, пользоваться услугами местных страховых компаний.

Объем заключенных украинскими водителями сертификатов "Зеленая карта" также снизился на 4,5% - до 1,08 млн договоров. Объем собранных страховых платежей уменьшился на 3,08%, составив 4,1 млрд. грн.

Член правления МТСБУ Александр Салайчук подчеркнул, что рост объемов выплат является ярким свидетельством стабильности и ответственности украинских страховщиков. Несмотря на сложные экономические обстоятельства, компании полностью и своевременно выполняют свои международные обязательства, обеспечивая надежную страховую защиту украинцам за границей.

В МТСБУ напомнили, что наличие "Зеленой карты" является обязательным условием для выезда автомобиля с украинской регистрацией за границу. Оформление этого полиса критически важно, поскольку потенциальные затраты при ДТП за рубежом могут в десятки раз превышать его стоимость.

Напомним, средний размер страховой выплаты по требованиям потерпевших в ДТП за 9 месяцев 2025 года составил 42 248 грн, что на 27,5% больше чем в аналогичном периоде 2024 года (33 313,5 грн). Этот рост обусловлен прежде всего повышением стоимости восстановительного ремонта транспортных средств, увеличением количества ДТП, а также изменениями в урегулировании.

Автор:
Татьяна Ковальчук