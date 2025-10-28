Более 38,9 млн евро уплачено пострадавшим в ДТП, произошедших по вине украинских водителей за границей

По итогам января-сентября 2025 года украинские страховые компании выплатили более 38,9 миллионов евро в качестве возмещения пострадавшим в ДТП за рубежом, вызванных водителями, которые имели действующий международный сертификат "Зеленая карта".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

В течение девяти месяцев 2025 года было урегулировано 11 300 страховых случаев по "Зеленой карте". Это на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году (11 772 случая).

Причины понижения количества дел и договоров

Уменьшение количества урегулированных дел объясняется тем, что украинские автовладельцы, длительно проживающие за границей, вынуждены регистрировать свои транспортные средства по месту фактического проживания и, соответственно, пользоваться услугами местных страховых компаний.

Объем заключенных украинскими водителями сертификатов "Зеленая карта" также снизился на 4,5% - до 1,08 млн договоров. Объем собранных страховых платежей уменьшился на 3,08%, составив 4,1 млрд. грн.

Член правления МТСБУ Александр Салайчук подчеркнул, что рост объемов выплат является ярким свидетельством стабильности и ответственности украинских страховщиков. Несмотря на сложные экономические обстоятельства, компании полностью и своевременно выполняют свои международные обязательства, обеспечивая надежную страховую защиту украинцам за границей.

В МТСБУ напомнили, что наличие "Зеленой карты" является обязательным условием для выезда автомобиля с украинской регистрацией за границу. Оформление этого полиса критически важно, поскольку потенциальные затраты при ДТП за рубежом могут в десятки раз превышать его стоимость.

Напомним, средний размер страховой выплаты по требованиям потерпевших в ДТП за 9 месяцев 2025 года составил 42 248 грн, что на 27,5% больше чем в аналогичном периоде 2024 года (33 313,5 грн). Этот рост обусловлен прежде всего повышением стоимости восстановительного ремонта транспортных средств, увеличением количества ДТП, а также изменениями в урегулировании.