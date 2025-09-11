Страховщики выплатили более 3,9 млрд грн пострадавшим в ДТП: объем выплат вырос почти на 30%

Украинские страховые компании выплатили по полисам "автогражданки" более 3,9 млрд грн пострадавшим в ДТП за январь-август 2025 года, урегулировав 95 828 страховых случаев. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество выплат выросло на 1,83%, а их объем – на 27,13%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

Как отметили в бюро, данные данные свидетельствуют о том, что средняя сумма покрытия убытков значительно возросла.

Распределение выплат:

за ущерб имуществу: 50264 выплаты на общую сумму 2,69 млрд грн. Средняя выплата - 53 543 грн;

за "Европротоколом": 42 541 выплата на 1,09 млрд грн. Средняя выплата - 25 706 грн;

за вред здоровью: 3023 выплаты на 182,3 млн. грн. Средняя выплата - 60 651 грн.

Учитывая рост средних сумм выплат, стоимость полиса незначительна по сравнению с потенциальными финансовыми рисками от ДТП. Оформленная "автогражданка" обеспечивает финансовую защиту и спокойствие водителя на дороге.

Напомним, за первое полугодие 2025 года страховые компании выплатили более 2,8 миллиарда гривен возмещения по "автогражданке". В целом в этот период были урегулированы тысячи страховых случаев.

