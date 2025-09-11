Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,21

+0,09

EUR

48,24

--0,05

Наличный курс:

USD

41,32

41,25

EUR

48,55

48,39

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Страховщики выплатили более 3,9 млрд грн пострадавшим в ДТП: объем выплат вырос почти на 30%

женщина, автомобиль, дтп
Пострадавшие в ДТП получили 3,9 млрд. грн. страховых выплат. / Freepik

Украинские страховые компании выплатили по полисам "автогражданки" более 3,9 млрд грн пострадавшим в ДТП за январь-август 2025 года, урегулировав 95 828 страховых случаев. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество выплат выросло на 1,83%, а их объем – на 27,13%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

Как отметили в бюро, данные данные свидетельствуют о том, что средняя сумма покрытия убытков значительно возросла.

Распределение выплат:

  • за ущерб имуществу: 50264 выплаты на общую сумму 2,69 млрд грн. Средняя выплата - 53 543 грн;
  • за "Европротоколом": 42 541 выплата на 1,09 млрд грн. Средняя выплата - 25 706 грн;
  • за вред здоровью: 3023 выплаты на 182,3 млн. грн. Средняя выплата - 60 651 грн.

Учитывая рост средних сумм выплат, стоимость полиса незначительна по сравнению с потенциальными финансовыми рисками от ДТП. Оформленная "автогражданка" обеспечивает финансовую защиту и спокойствие водителя на дороге.

Напомним, за первое полугодие 2025 года страховые компании выплатили более 2,8 миллиарда гривен возмещения по "автогражданке". В целом в этот период были урегулированы тысячи страховых случаев.

Автор:
Татьяна Ковальчук