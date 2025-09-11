Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,21

+0,09

EUR

48,24

--0,05

Готівковий курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,55

48,40

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Страховики виплатили понад 3,9 млрд грн постраждалим у ДТП: обсяг виплат зріс майже на 30%

жінка, автомобіль, дтп
Постраждалі у ДТП отримали 3,9 млрд грн страхових виплат. / Freepik

Українські страхові компанії виплатили за полісами "автоцивілки" понад 3,9 млрд грн постраждалим у ДТП за січень-серпень 2025 року, врегулювавши 95 828 страхових випадків. У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року кількість виплат зросла на 1,83%, а їхній обсяг — на 27,13%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Як зазначили в бюро, наведені дані свідчать про те, що середня сума покриття збитків значно зросла.

Розподіл виплат:

  • за шкоду майну: 50 264 виплати на загальну суму 2,69 млрд грн. Середня виплата — 53 543 грн; 
  • за "Європротоколом": 42 541 виплата на 1,09 млрд грн. Середня виплата — 25 706 грн; 
  • за шкоду здоров'ю: 3023 виплати на 182,3 млн грн. Середня виплата — 60 651 грн.

З огляду на зростання середніх сум виплат, вартість поліса є незначною в порівнянні з потенційними фінансовими ризиками від ДТП. Оформлена "автоцивілка" забезпечує фінансовий захист та спокій водія на дорозі.

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року страхові компанії виплатили понад 2,8 мільярда гривень відшкодування за "автоцивілкою". Загалом у цей період було врегульовано тисячі страхових випадків.

Автор:
Тетяна Ковальчук