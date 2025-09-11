Страховики виплатили понад 3,9 млрд грн постраждалим у ДТП: обсяг виплат зріс майже на 30%

Українські страхові компанії виплатили за полісами "автоцивілки" понад 3,9 млрд грн постраждалим у ДТП за січень-серпень 2025 року, врегулювавши 95 828 страхових випадків. У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року кількість виплат зросла на 1,83%, а їхній обсяг — на 27,13%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Як зазначили в бюро, наведені дані свідчать про те, що середня сума покриття збитків значно зросла.

Розподіл виплат:

за шкоду майну: 50 264 виплати на загальну суму 2,69 млрд грн. Середня виплата — 53 543 грн;

за "Європротоколом": 42 541 виплата на 1,09 млрд грн. Середня виплата — 25 706 грн;

за шкоду здоров'ю: 3023 виплати на 182,3 млн грн. Середня виплата — 60 651 грн.

З огляду на зростання середніх сум виплат, вартість поліса є незначною в порівнянні з потенційними фінансовими ризиками від ДТП. Оформлена "автоцивілка" забезпечує фінансовий захист та спокій водія на дорозі.

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року страхові компанії виплатили понад 2,8 мільярда гривень відшкодування за "автоцивілкою". Загалом у цей період було врегульовано тисячі страхових випадків.

